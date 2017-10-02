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Вениамина Кондратьева проведет ряд встреч в Туркменистане

Рабочий день Вениамина Кондратьева пройдет в Туркменистане
В составе официальной делегации, возглавляемой Президентом России, губернатор проведет ряд деловых встреч.

Ожидается, что в ходе переговоров Владимира Путина и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

По итогам переговоров запланировано подписание российско-туркменских документов. В частности, планируется заключение соглашения о сотрудничестве между Краснодарским краем и Туркменистаном.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / В мире

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