WADA с 2018 года исключит спиртное из списка запрещенных веществ

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Алкоголь исключен из обновлённого списка запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства. Изменения вступают в силу с 1 января 2018 года. Ранее приём алкоголя был запрещен для четырёх видов спорта — автомобильного, аэронавтики, водно-моторного и стрельбы из лука. Отмена ограничения нужна, чтобы «одобрить разные методы обеспечения соблюдения запрета на употребление алкоголя в этих видах спорта», пояснили в WADA. Кроме того, в списке запрещенных веществ остался мельдоний, который входит в этот перечень с 1 января 2016. С того времени допинг-пробы почти 300 россиян дали положительный результат на это вещество. Алкоголь, скорее вредит физическим и интеллектуальным способностям спортсмена, рассказал в эфире радио Sputnik спортивный юрист, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву

Сергей Алексеев.

«В соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом предусмотрены три критерия, на основе которых принимается решение о включении или об изъятии то или иного препарата из запрещенного списка. Первый критерий - это оказание воздействие и придание искусственных дополнительных способностей физических интеллектуальных спортсмену. Второе - это нанесение вреда здоровья спортсмену. И третий - это такой размытый критерий, как «правила честной игры», соблюдение спортивной этики. Что касается алкоголя, то по своим свойствам на организм, в основном он не стимулирует, а наоборот снижает как физические, так и интеллектуальные способности. Однако, в выше названных видах спорта определенной концентрации способствует, улучшение сосредоточение и физические способности спортсмена, поэтому в определенной период эти запреты были, но в остальных видах спорта этих запретов нет по выше названным причинам, прежде всего, по первому критерию. Но дело в том, что решение окончательно принимает не WADA, а ЮНЕСКО, вышестоящая организация. Поэтому нужно еще подождать решение ЮНЕСКО в соответствии с Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте 2005 года, и после этого более предметно этот вопрос обсуждать», - сказал спортивный юрист.

По его словам, это решение WADA разумно, поскольку исключает двойные стандарты.

«Отрадно как раз то, что принимает Всемирное антидопинговое агентство единое правило для всех, во-первых, видов спорта, а главное для всех стран. И отсутствуют те двойные стандарты, которые были при запрете мельдония, который используется главным образом в России, а аналогичные препараты по структурной формуле в других странах европейских и США остались разрешенными. И в данном случае я не вижу никаких лазеек, потому что не только все правила едины для стран, но и для всех видов спорта уравняли вот эту допустимость. Но, опять подчеркиваю, что алкоголь стимулятором ярко выраженным, улучшающим физические и интеллектуальные способности для спортсмена, не является, а наоборот», - объяснил эксперт.

Источник: Sputnik