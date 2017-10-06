Политолог про "реинтеграцию" Донбасса: В Раде документ вышел в англоязычном варианте

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Политолог Андрей Ваджа прокомментировал так называемый закон "о реинтеграции" Донбасса, зарегистрированный в Верховной Раде Украины.

"Этот законопроект писался даже не в Киеве, он писался в Вашингтоне. Даже по верховному совету, ну, в Верховной раде, этот документ выходит в англоязычном варианте. То есть не каждый мог его прочитать, – произнес он. – То есть этот документ подготовлен за пределами Украины и "спущен" в Верховную раду для того, чтобы она его утвердила. Естественно, что выписан он таким образом, что полностью ломает всю систему Минских соглашений и сам Минский договор – 2. По большому счету, в общем-то, не позволяет решить конфликт на Донбассе мирным путем. Он исключает такие возможности по своей сути. Для того, чтобы эта проблема была решена, должны быть какие-то основания компромиссные с обеих сторон, а Киеву и Вашингтону, который за ним стоит, этот компромисс не нужен в принципе".

Эксперт высказал мнение, что, скорее всего, произойдет новый виток конфликта в Донбассе и украинцы попытаются усилить конфликт на Украине, чтобы он негативным образом повлиял на внутриполитическую ситуацию в России.

Источник: http://ren.tv/novosti/2017-10-05/politolog-pro-reintegraciyu-donbassa-v-rade-dokument-vyshel-v-angloyazychnom