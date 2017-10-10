Ждун будет судиться с «ВК», «Мегафон», Ozon и хоккейным клубом «Спартак»

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Владелец бренда «Ждун» в России подал в суд на «ВКонтакте», «Мегафон», Ozon и хоккейный клуб «Спартак» за незаконное использование образа персонажа. Общая сумма судебных исков составляет 29 миллионов рублей. Компания CD Land приобрела авторские права на бренд «Ждун» у голландской художницы Маргрит ван Бреворт в июне. Об иске, рассказала в эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

«В этом случае физически лицам можно спать спокойно. Потому что эта фигура «Ждун» – произведение искусства, у нее есть автор. У автора есть право пользоваться своим произведением и давать права другим по лицензионному договору. Компания, которая сейчас судится с нарушителями, выкупила права на использование изображения в России у молодой голландской художницы. Сейчас, если кто-то хочет использовать изображение «Ждуна», он должен заплатить тому, у кого есть лицензионное соглашение с автором. Физические лица не знали об этом. Пользователи «ВКонтакте» посылали в сообщениях это существо. Это нарушение авторских прав, но не в коммерческих целях. Правообладателям это не интересно. А вот «Мегафон», «ВКонтакте», производители игрушек извлекали прибыль, используя изображение этого существа без согласия компании CD Land. Теперь им надо расплатиться с правообладателем в полном объеме. Этот иск удовлетворят, он обоснован. Просто мы не знаем, 29 миллионов, или меньше. Российское законодательство защищает авторские права. Правообладатель вел переговоры с нарушителями, они отказались выплачивать. Перечисленные компании успешно осуществляют коммерческую деятельность на территории РФ. У них большой штат юристов, который не мог пропустить тот факт, что использует изображение, у которого есть автор. Поэтому, прежде всего они должны были спросить у этой молодой художницы. Если бы наши компании обращались к ней, то поняли, что уже есть правообладатели. Незнание закона не освобождает от ответственности. На мой взгляд, никаких оправданий компании найти не могут. Компании должны выходить на мировую. Мировым соглашением они могут снизить сумму требования и считать, что необоснованно посчитали ущерб автора», – считает юрист.