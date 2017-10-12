Биткоин побил рекорд, превысив 5 тысяч долларов за единицу

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Биткоин обновил исторический максимум, превысив 5 тысяч долларов за единицу. За месяц криптовалюта подорожала уже на 60%. А накануне стало известно, что в России государство возьмет под контроль выпуск и обращение криптовалют на территории страны. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Решение было принято по итогам недавнего совещания по криптовалютам у президента России Владимира Путина. По словам Силуанова, необходимо разработать и принять законы, регулирующие майнинг и обращение криптовалют. Однако, министр отказался говорить о конкретных параметрах, добавив, что в целом договорились, что государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать на законодательном уровне. Регулировать можно, правда, пока не понятно каким образом, рассказал в эфире радио Sputnik генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов.

«Конечно, какие-то будут первые заградительные поставлены меры, но это не факт, что это сразу удастся сделать. Должны быть достаточно хорошие мотивы, для того чтобы «серая» и «черная» зона передвинулась под солнечные лучи государства. Здесь как раз и есть вот основной потенциал этих валют, и не зря президент на совещании говорил, что не надо увлекаться выстраиванием такого рода барьеров. И это действительно так, потому что это Америка уже открыта. И закрыть ее уже нельзя. Надо дать точное определение криптовалюте. Что это: услуга, это товар, это что? Вот сейчас как раз над этим определением и ломают голову законодатели не только в России, но и в других странах. Скорее всего, это будет такое коллективное решение, когда мировой финансовый рынок даст какое-то определение - что же такое является криптовалюта. Тогда станет ясно - с каким видом товара и ли услуги мы имеем дело. Тогда легче будет это ранжировать и принимать решение налогообложения и о каких-то действительно стимулах переводить эту валюту в легальную зону. Пока не знаем, каким образом регулировать все это дело, но на всякий случай пытаются поставить хотя бы первые такие заградительные барьеры. Тем не менее, в ряде стран таких, как Швейцария, Бельгия, где есть уже опыт такого рода легализации этой истории, и все будут смотреть, как складывается такая практика. Что происходит, когда барьеры слишком высоки или когда все-таки есть другая система, когда управляет, а не запрещает. Любой национальный банк страны очень болезненно относится к тому, когда возникает параллельно финансовая система в том варианте, когда криптовалюта распространяется, как пожар в степи. Вот поэтому сейчас законодатели в России и в других странах ищут какие-то инструменты, которые загонят эту реку в русло. Смогут загнать. Перекрыть ее нельзя. Значит надо ее направить», - сказал эксперт.