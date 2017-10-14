Символ течения времени: художник провел всю свою жизнь, рисуя числа от 1 до бесконечности

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Роман Опалка — польский художник-коцептуалист, посвятивший почти всю свою жизнь одному проекту под названием “Opalka 1965/1 — ?”. Несмотря на всю простоту задумки, в работе скрывается очень глубокий смысл.

Роман Опалка родился во Франции в 1931 году. Вместе с родителями в 1935 году переехал в Польшу, от куда в 1940 их депортировали в Германию. После окончания Второй мировой войны они вернулись в освобожденную Польшу, где в городе Лодзь Роман начинает учиться в художественной школе. Позже переезжает в Варшаву, где оканчивает Академию изящных искусств.

Идея создания картины пришла Роману в голову в 1965 году, когда он сидел в кафе, ожидая свою жену. И на следующий день, придя в свою студию, он начал подготовку к проекту, который будет длиться всю его оставшуюся жизнь.

Он взял темный холст размером в свой собственный рост в высоту и в ширину как двери и поставил на нем маленькую цифру 1. После этого он продолжил писать все числа по порядку. Обычно он рисовал до 400 символов в день. Последовательные числа выстраивались в аккуратные ряды с одной стороны холста к другой.

Когда Роман Опалски достиг нижнего правого угла, он написал число 35 327. Но это было только начало пути к бесконечности. Это был символ течения времени.

Его работу сложно назвать картиной или серией картин. Это был скорее перфоманс, который длился всю жизнь автора. Это было что-то на подобии памятника бесконечности: художник будет рисовать до самой смерти, а числа так и не закончатся.

Роман Опалски планировал дойти до числа 7 777 777, которое наделено “глубоким, философским и религиозным смыслом”. В 1977 году он принял решения каждый последующий холст делать на тон светлее, одновременно разбавляя краску, которой писал. В конечном итоге цвет должен был получиться “заслуженно белым”, как его называл художник.

Этого цвета он достиг в 2008 году, но написать последнее число ему так и не удалось. Художник умер в 2011 году, остановившись на 5 607 249.

За 46 лет работы он исписал числами 222 полотна и принципиально не занимался другими работами. Основную концепцию этого проекта он описывал как “путь от тьмы к свету”: “Мы одновременно и живы, и в тоже время мы стоим перед лицом смерти — вот главная тайна всех живых существ”.

Работы Романа Опалски получили широкое признание и сейчас находятся в самых известных музеях мира.

Источник: https://fabiosa.com/ru/rsap-auvsk-simvol-techeniya-vremeni-hudozhnik-provel-vsyu-svoyu-zhizn-risuya-chisla-ot-1-do-beskonechnosti/?utm_source=mailfire&utm_medium=webpush