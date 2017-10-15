Сооронбай Жээнбеков одержал победу на выборах в Кыргызстане

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В Кыргызстане закончились выборы президента страны. По предварительным данным, в выборах одержал победу кандидат от правящей партии Сооронбай Жээнбеков, пишет NUR.KZ со ссылкой на ЦИК республики.

Он набрал 916 тысяч 081 голосов. Это примерно 55 процентов. По информации ЦИК КР, по автоматической системе подсчета голосов обработано 97 процентов бюллетеней.

Согласно данным ведомства, на втором месте расположился кандидат от оппозиционной партии Омурбек Бабанов.

Тройку лидеров замыкает Адахан Мадумаров от партии «Бутун Кыргызстан».

Избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени.

По информации центризбиркома, в голосовании приняли участие более полутора миллиона человек, пишет РИА Новости.

Порог явки отсутствует.

Также в ЦИК сообщили, что серьезных нарушений во время выборов не зафиксировано.

Источник: https://www.nur.kz/1647787-v-kyrgyzstane-zavershilos-golosovan.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=reaction_pusher