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Юристы из ЕС признали, что референдум в Крыму прошел в четком соответствии с Конституцией Украины и нормами международного права....

Присоединение Крыма к России сначала стало причиной обострения отношений между РФ и Западом, однако по прошествии нескольких лет риторика резко изменилась. Теперь все больше европейцев говорят о необходимости восстановить отношения с РФ. Мало того, теперь о несостоятельности претензий Украины и Запада по вопросам принадлежности Крыма заявляют даже юристы ЕС.

Председатель Ассоциации аккредитованных адвокатов по взаимодействию с органами государственной власти при ЕС Кристиан Д. де Фолуа опроверг право Украины на какие-либо дальнейшие притязания и доказал, что раздутый международный скандал был полностью неправомерен. Об этом в личном блоге на официальном сайте Совета Федерации РФ рассказал политик Константин Косачев.

Косачев отметил, что западный юрист в своей статье в качестве аргументов приводит разделы из конституции Украины и Крыма. Вопреки риторике западных политиков и СМИ, все процессы, происходившие в 2014 году на полуострове не являются «аннексией», а должны трактоваться именно как воссоединение с РФ.

Со ссылками на конституцию Украины де Фолуа отмечает, что Крым находился под автономным правовым статусом, юридически опирающемся на права народов. (Раздел 10 Конституции Украины). При этом проведение разного рода референдумов, как оказалось, находилось именно в юрисдикции Автономной Республики Крым (10 статья 138.2). При этом Украинская конституция гарантирует право жителей полуострова на проведение референдума, поскольку это является выражением прямой формы демократии (статья 69).

Также отмечается, что двустороннее соглашение между Россией и Украиной на законодательном уровне подтверждало законность присутствия российских военнослужащих как гаранта спокойствия и безопасности жителей полуострова в ходе выборных мероприятий. В то же время деятельность Минобороны Украины и попытки военным путем ограничить права и свободы граждан расцениваются как нарушение собственной Конституции (статья 16, часть 4).

Европейский юрист указал на то, что процедура добровольного выхода из страны, провозглашение независимости и присоединение к РФ состоялось в полном соответствии с законом....

При этом Ассоциация адвокатов ЕС признала, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о «территориальной целостности» Украины была создана без должного юридического анализа ситуации. При этом отмечается, что ранее Суд ООН официально подтверждал право части какого-либо государства в одностороннем порядке провозгласить свою независимость, поскольку это не является нарушением международного права – каких либо применимых запретов на объявление независимости просто нет.

Спустя три года после присоединения Крыма к России в Европе позволяют себе объективно взглянуть на ситуацию и признать, что все претензии к РФ неправомерны. Этот доклад может шокировать Киев и в будущем следует ожидать ответа со стороны Украины, однако Порошенко и его команде будет сложно противодействовать собственным законам, прописанным в Конституции страны. Самым центральным пунктом всех обвинений в адрес России и крымчан было якобы имевшее место несоответствие нормам международного права - теперь же все эти заявления опровергнуты. Это Запад неправомерно отрицал законное право Крыма на самоопределение.

Источник: http://вперёдроссия.рф/