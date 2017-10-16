Глава ДНР Александр Захарченко возложил цветы к могилам Гиви и Моторолы

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16 октября, Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко принял участие в церемонии открытия мемориала Героев ДНР и возложил цветы к могилам погибших командиров — Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви). Сообщает официальны сайт Совета министров ДНР.

Открытие мемориала Героев Донецкой Народной Республики приурочено к годовщине со дня смерти Арсена Павлова. Также в церемонии открытия мемориала приняли участие Министр обороны ДНР Владимир Кононов, заместитель Председателя Совета Министров ДНР Дмитрий Трапезников, сослуживцы, родные и близкие погибших.

«Враг подло, исподтишка убил наших легендарных командиров. Убил, потому что боялся. Потому что надеялся запугать и нас. Надеялся сломить. Враг ошибся. Прошел год, но мы не сломлены. Мы сражаемся, побеждаем, строим государство. Мы продолжаем дело наших братьев. Те, кто убил Гиви и Моторолу – уже наказаны. Те, кто виновен в их гибели – неминуемо понесут наказание. Это дело времени. Год назад я обещал, что памятник Арсену Павлову мы поставим в Славянске. И я не беру своих слов обратно. Мы поставим памятник Арсену в Славянске и в других городах Донецкой Народной Республики», — сказал Александр Захарченко.

После поминальной панихиды все присутствующие смогли возложить цветы к могилам павших героев.