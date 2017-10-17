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"Конфетная война". Киев отважно бьется с Москвой

Постоянные жалобы Киева, что Россия стала меньше покупать украинских товаров, вероятно, выглядят в глазах простых украинцев странновато. Но украинские власти нашли, похоже, способ все объяснить.

"Страна-агрессор не покупает у нас конфеты, пиво и обои". Примерно с такой жалобой на Россию обратилась Украина во Всемирную торговую организацию. 

Это, по мнению Киева, противоречит обязательствам России в рамках ВТО. В отличие от поведения самой Украины, которая почему-то оставляет за собой право на эмбарго российских товаров, не говоря уже о несоблюдении всех остальных договоренностей и выплате долгов.

Москва, например, еще с мая ждет начала консультаций по поводу запрета ввоза на Украину мяса, молока, рыбы, спиртных изделий, удобрений и многих других товаров из России.

Но логика Киева в этом вопросе озвучена уже не раз: нечего покупать товары у "страны-агрессора" – это ведь практически официальное определение России на Украине. А вот что-то продавать "агрессору" – это нормально. И когда он вдруг отказывается что-то покупать, это не только удивляет украинские власти, но и оскорбляет. Это ведь уже третий иск в ВТО. Киев никак не может смириться с тем, что теряет доходы. Экспорт тех же обоев, например, упал в семь раз. Соков в первой половине этого года и вовсе продали всего на 400 тысяч долларов. А ведь были времена – и не так давно, в 2013 году – когда тех же соков экспортировали на 72 млн долларов. Что происходит с конфетами – и думать страшно. 

Вот и решили, видимо, в Киеве, что пока хватит только условной "энергетической независимости" от России, а в остальном можно руководствоваться экономическими интересами. Хотя выглядит такое поведение Киева несколько непоследовательным. Сначала "москаляку на гиляку", а теперь, значит, "покупайте наши конфеты". После всего, что между нами было, как знать, может, эти конфеты лучше и не пробовать.

Странновато эта позиция, должно быть, выглядит и для украинцев – все-таки не вписывается в идеологическую повестку. Но для этого, видимо, и нужны жалобы в ВТО: посыл "Россия виновата" хорошо воспринимается на Украине даже в сочетании с такими абсурдными обвинениями.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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Категория: Новости / В мире

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