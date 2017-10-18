Годовщина со дня гибели Арсена Павлова ( Мотороллы )

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17 го октября 2017 года в поселке Металлстрой встретились бойцы подразделения " Спарта " , представители " Музея воинской доблести Донбасса " , организации " Ветераны Новороссии " и другие неравнодушные граждане.

Всех их вместе собрала скорбная и памятная дата , ровно год назад в Донецке был подло убит Арсен Павлов ( Моторолла ) вместе со своим охранником Гогой .

Соратники возложили цветы к граффити с изображением Павлова , помянули погибших и еще два часа стояли и вспоминали разные истории из жизни связанные с погибшими героями.