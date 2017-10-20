Скелет 18-метрового дракона нашли в китайской провинции

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Скелет 18-метрового дракона был обнаружен в китайской провинции, возле города Чжанцзякоу. Очевидцы успели запечатлеть находку на видео.

Останки мифического существа состоят из передних и задних конечностей, но крыльев нет. Люди верят, что это останки легендарного дракона.

Видеоролик очевидцев набрал за несколько дней более 10 миллионов просмотров. Пользователи сети разделились во мнениях.

Найденные останки, вызвавшие спор, были переданы экспертам, которым предстоит определить происхождение скелета.

Источник: https://www.nur.kz/1653087-skelet-18-metrovogo-drakona-nashli-v-kita.html