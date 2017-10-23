Роспотребнадзор предупреждает о возможном региональном распространении чумы на Сейшельские острова

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Министерство здравоохранения Республики Сейшельские острова 3 октября текущего года официально обратилось к аккредитованным в стране авиакомпаниям и турагентствам с просьбой предупредить своих клиентов о нежелательности поездок на Мадагаскар из-за продолжающейся там вспышки чумы. Необходимые меры контроля за состоянием здоровья пассажиров введены в главных аэропортах Сейшельских островов. Дополнительно к этим мерам в стране закрыты школы до тех пор, пока не будет точно установлено, что среди преподавателей не было контактов с лицами, заболевшими чумой.

Указанные меры приняты до того, как 10 октября текущего года Министерство здравоохранения Сейшельских островов подтвердило факт заболевания чумой трех человек. Ранее (в конце сентября с.г.) тренер спортивной команды Сейшельских островов умер в столичном госпитале Мадагаскара во время проведения в г. Антананариву регионального чемпионата по баскетболу. Официальные власти Мадагаскара спустя неделю после смерти спортсмена (8 октября) подтвердили диагноз. Остальные члены команды Сейшельских островов, находившиеся в контакте со своим тренером, после возвращения в страну изолированы и находятся под наблюдением врачей в военном госпитале.

В связи с достаточно интенсивным туристическим потоком на Сейшельские острова Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок.

Справочно:

Чума является опасной природно-очаговой болезнью, которая передается человеку посредством контактов с инфицированными животными (преимущественно грызунами) и через укус блох, приводя к бубонным формам инфекции. Легочная чума передается при личных контактах от больных генерализованными формами инфекции людей. Являясь бактериальной инфекцией, в настоящее время чума лечится антибактериальными средствами. Прогноз заболевания зависит от формы инфекции, своевременности начала лечения и наличия медикаментов. Для профилактики инфекции применяют вакцину.