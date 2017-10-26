Дмитрий Медведев посетит с официальным визитом Республику Узбекистан

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В ходе переговоров с Премьер-министром Республики Узбекистан А.Н.Ариповым 2 ноября планируется обсудить широкий спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, промышленной и сельскохозяйственной областях, рассмотреть ход реализации крупных совместных инфраструктурных и высокотехнологичных проектов. Особое внимание будет уделено практической реализации договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в Российскую Федерацию в апреле 2017 года.

По итогам переговоров готовится к подписанию пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов. Также запланирована отдельная встреча Д.А.Медведева с Ш.М.Мирзиёевым.

3 ноября в Ташкенте Д.А.Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

В ходе заседания будут рассмотрены текущие вопросы торгово-экономической кооперации на пространстве СНГ – в развитие решений, принятых 11 октября 2017 года в Сочи на заседании Совета глав государств Содружества. Запланирован также обмен мнениями по проблематике транспортного сообщения, сотрудничеству в машиностроении, АПК и другим темам.

Источник: Правительство РФ