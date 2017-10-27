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В Каталонии тысячи людей вышли на улицы во время голосования о независимости от Испании

Тысячи людей собрались у здания парламента Каталонии во время голосования о независимости от Испании.

В пятницу, 27 октября, парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» отделения от Испании. За независимость проголосовали 78 депутатов, 10 выступили против, еще двое депутатов воздержались. Остальные члены парламента не стали голосовать в знак протеста.

При этом через час после голосования Сенат Испании проголосовал за ввод в действии статьи 155 Конституции Испании, согласно которой руководство Каталонии отстраняется от власти, а в регионе вводится прямое управление из Мадрида.

Источник: https://tvrain.ru/teleshow/videooftheday/v_katalonii_tysjachi_ljudej-448762/

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Категория: Новости / В мире

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