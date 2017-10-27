Цена нефти Brent впервые с июля 2015 года превысила $60 за баррель

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Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 60 долларов за баррель впервые с начала июля 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

По данным на 18:34 мск, баррель нефти этой марки торговался на уровне 60,12 долларов. Стоимость нефти марки WTI с поставкой в декабре преодолела отметку в $53 за баррель впервые с 17 апреля.

Bloomberg со ссылкой на экспертов сообщает , что Brent дорожает из-за оптимистических ожиданий того, что ОПЕК продлит свое соглашение о сокращении поставок нефти. Также эксперты одним из факторов называют проблемы в отношениях между Ираком и Иракским Курдистаном.

«Интерфакс» отмечает, что нефть завершает «в плюсе» восьмую неделю из последних девяти.

Источник: https://tvrain.ru/news/barrel-448770/