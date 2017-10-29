Отряд кораблей Балтийского флота зашел в Средиземное море

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Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и танкера «Кола», выполняющий задачи дальнего похода, завершил проход Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море.

За время перехода через Атлантику экипажи кораблей совершенствовали морскую выучку, провели ряд корабельных учений по борьбе за живучесть, противолодочной и противовоздушной обороне, а также по маневрированию в районах интенсивного судоходства и рыбного промысла.

Экипажи корабельных вертолетов Ка-27, базирующихся на корветах «Бойкий» и «Сообразительный», выполнили комплекс полетов в восточной части Атлантического океана.

В ближайшее время корабли перейдет к месту якорной стоянки в западном районе Средиземного моря, где будет проведено очередное пополнение запасов до требуемых норм. В дальнейшем моряки Балтийского флота продолжат выполнять учебно-боевые задачи в акватории Средиземного моря. Также будут продолжены полёты корабельной авиации.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и среднего морского танкера «Кола» покинул Военную гавань г. Балтийска 14 октября и вышел в дальний поход в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБа ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ПО БАЛТИЙСКОМУ ФЛОТУ