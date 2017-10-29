«Барселона» отказалась комментировать независимость Каталонии

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Руководство «Барселоны» не планирует делать официальных заявлений, касающихся провозглашения независимости Каталонии от Испании.

Президент клуба заявил, что команда находится на стороне властей, однако испанская и каталонская стороны должны вернуться к конструктивному диалогу.

27 октября по итогам голосования парламент Каталонии объявил о независимости от Испании.

Источник: https://www.sports.ru/football/1056920380.html?ext=subscribe