В Донецке вручили десятитысячное свидетельство о рождении ребенка

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Семье Кареловых из Ленинского района столицы Республики вручили десятитысячное свидетельство о рождении ребенка в текущем году. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает корреспондент официального сайта Донецкой Народной Республики.

«Сегодня я и мои коллеги совместно с Министерством юстиции поздравляем замечательных родителей с рождением малыша, который стал десятитысячным в Республике в этом году. Для нас это очень важный и знаковый праздник, потому что рождение ребенка – это счастье не только для отдельно взятой семьи, но и государства в целом. Этим детям предстоит пополнить ряды граждан Донецкой Народной Республики», — рассказала зампредседателя Народного Совета Ольга Макеева. В своем выступлении вице-спикер пожелала маленькому виновнику торжества, Роману Ярославовичу Карелову, крепкого здоровья, мирного сна и счастливой судьбы. «В прошлом году родились порядка 12 тысяч детей, в этом году их будет еще больше», — отметила и.о. министра юстиции ДНР Елена Радомская. Также глава Минюста добавила, что на сегодня в Донецкой Народной Республике уже выдано порядка 31 тысячи свидетельств о рождении.

Источник: Официальный сайт Донецкой Народной Республики ©