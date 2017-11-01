31 октября 1984 года была застрелена Индира Ганди

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31 октября 1984 года в Индии собственными телохранителями – сикхами была застрелена премьер-министр страны Индира Ганди. Об одном из самых громких убийств прошлого столетия в эфире радио Sputnik рассказал кандидат филологических наук, доцент института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

- Если говорить о предпосылках убийства, почему сикхи в Пенджабе решились на крайние меры? Можно ли было предотвратить кровопролитие?

«Золотой храм - это главный храм сикхов, святыня в городе Амритсар. Он принадлежал сикхской общине, которая в большинстве своём поддерживала на той момент идею Халистана. Использование религиозных храмов, зданий, комплексов не по назначению - это одно из самых серьёзных правонарушений считается в Индии. Сикхи, конечно, рассчитывали, что Индира Ганди, правительство Индии не пойдут на крайние меры, не возьмут штурмом храм. Тем не менее, поскольку храм использовался ни столько, как религиозное место паломничества, а как центр организационный, военный и как склад оружия, то естественно правительство приняло меры. В июне 1984 года была проведена операция "Голубая звезда", по освобождению храма от сепаратистов. Естественно эта операция сопровождалась человеческими жертвами - не только среди сепаратистов, но и среди паломников».

- Почему сама Ганди решила пойти на силовой сценарий? Как вы оцените это решение?

«Если бы храм не взяли бы штурмом, то он продолжал бы оставаться рассадником сепаратизма, терроризма, и это могло бы привести к ещё большему количеству жертв. Хотя, понятно, что в таких странах Востока и в такой стране как Индия, силовая акция против религиозного сооружения, культового здания влечёт за собой только обострение напряжённости. Что собственно, в конце концов, через несколько месяцев, привело к убийству».

- Сикхи были настроены против других религиозных направлений?

«У сикхов вообще очень долгая история взаимоотношений с различными властями Индии, с доколониальными, с колониальными, с мусульманскими правителями. Сикхи традиционно формировались как достаточно боевая дружина в рамках Индии. Хотя сикхов, по индийским меркам, ни так много, около 20 миллионов, а общая численность населения - свыше миллиарда. Тем не менее, это очень заметная община, играющая важную роль в штате Пенджаб, где их проживает около 14-15 миллионов человек. Они там составляют 60% населения. Большая их численность рассеяна по всей Индии. Есть значительная сикхская диаспора, вполне влиятельная. Это люди не бедные, способные своими финансами помогать тем идеям, которые они поддерживают».

- Почему сикхи не могли ужиться в рамках одной страны?

«Это вопрос не только внутренний и внутренне индийский, это вопрос внешних влияний. Во время раздела Индии в 1947 году, сикхи были в одной лодке с индусами и противостояли мусульманам. Отношения между Индией и соседним Пакистаном всегда были напряжёнными. И вот внешние силы Пакистана и, возможно, какие-то силы на Западе, поскольку Индия в тот момент не входила в орбиту западной политики, способствовали тому, чтобы создать очаг напряжения. Я не думаю, что идея Халистана реально воплотилась в создание независимого государства, но проблемы сепаратизма для Индии достаточно остры. Они периодически вспыхивают то в одном, то в другом регионе».

- Почему телохранители, которые расстреляли Индиру Ганди, были убиты на месте, а не переданы в руки правосудия?

«Эта та ситуация, которая вызывает много вопросов. Первая версия: кому-то хотелось скрыть истинные причины. Другой момент, люди были вооружены, представляли опасность не только для Индиры Ганди, но и для других. Соответственно, их надо было побыстрее нейтрализовать наиболее эффективным способом. Дать однозначный ответ на этот вопрос трудно».

- Была, какая то ещё подоплёка помимо проблем религиозного сепаратизма?

«Сикхская диаспора на Западе очень влиятельная. Связи между сикхскими сепаратистами внутри страны этой диаспоры не являются ни для кого секретом. Индийские спецслужбы, советская разведка говорили о связях между сикхской общиной в Великобритании и сикхскими сепаратистами на территории Индии. Если рассматривать политику Индиры Ганди внутри страны, она была менее удачна, чем внешняя. Создание международного имиджа Индии. Партия "Индийский национальный конгресс" в течении 30 лет была всеохватная партия, формировалась на идее национальной независимости. При отце Индиры Ганди, Джавахарлале Неру, этот вопрос даже не стоял. Эта идея национальной независимости объединяла всех. По мере развития страны, нарастали внутренние противоречия: в экономике, в социальной сфере. Социальное неравенство в Индии как было, так и до сих пор остаётся колоссальнейшей проблемой. Индира Ганди предприняла не очень популярные шаги по национализации крупных банков, крупных предприятий, которые дали откат назад в экономическом развитии, и вызвали социальную напряжённость. Наследие Индиры Ганди более сложное, чем её популярность на международной арене».

- Индира Ганди пыталась проводить политику своего отца?

«Она пыталась, но та идея, которая объединяла Индию при Джавахарлале Неру, она перестала работать. Она потеряла актуальность в 70 годы».

- После убийства Индиры Ганди были массовые расправы с сикхами, роль государства в этом какой была?

«Естественно государство не поощряло эти расправы. В некоторых случаях оно показало свою неэффективность. Там, где сикхов меньшинство, там происходили очень страшные события. С ними жестоко расправлялись. Жгли храмы, убивали людей, насиловали и т.д.»

- За 25 лет положение сикхов как изменилось?

«На сегодняшний день проблема сикхского сепаратизма не стоит. Сейчас идея - создание независимого Халистана - ушла на задний план. В Индии существует система, достаточно эффективно работающая, распределения полномочий между штатами. Это, когда назначаемый из центра губернатор отстаивает интересы центра в каждом из штатов, а все внутренние вопросы решает местное правительство, во главе с главным министром штата. Сикхские политические партии легализовались. Они успешно справляются на своей территории», - рассказал историк.