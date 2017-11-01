В России отмечают 500-летие Реформации

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В 2017 году во всем мире отмечается 500-летний юбилей Реформации. Эта дата имеет большое значение не только для последователей протестантизма, но и для всей современной цивилизации. Именно Реформация во многом определила современный облик Европы, положив основание для культурного и научного развития. Последователи протестантизма внесли большой вклад в формирование Российского государства, оказали серьезное влияние на развитие культуры, науки и образования в нашей стране.

31 октября в Москве состоится главное мероприятие, посвященное празднованию этого юбилея, – Торжественная церемония празднования 500-летия Реформации, которая пройдет в культурно-выставочном комплексе «Дом Пашкова». В мероприятии планируется участие первых лиц государства, представителей Администрации Президента и Правительства Российской Федерации, Правительства Москвы, Министерства иностранных дел РФ, членов Совета Федерации РФ и депутатов Государственной Думы РФ, иностранных дипломатов, глав протестантских церквей России и представителей крупнейших российских конфессий.

Официальное открытие Года Реформации в России состоялось 22 марта в Президент-отеле. В ходе встречи священнослужители, общественные и государственные деятели отметили, что история протестантских церквей неразрывно связана с историей России, а ценностные ориентиры, которые могут дать сегодня протестантские церкви российскому обществу, не утратили своей актуальности, а, напротив, стали еще более востребованы.

В течение всего года в разных городах России проходят юбилейные мероприятия по случаю празднования этой знаменательной даты. Они призваны популяризировать идеи и достижения Реформации, способствовать духовному возрождению России, а также укреплению межнационального и межконфессионального мира и взаимоуважения.

Организацией основных мероприятий, а также координацией празднования юбилея Реформации в регионах занимается специальный Оргкомитет. В него входят руководители протестантских религиозных организаций: Евангелическо-Лютеранской Церкви России, Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня, Российской Церкви христиан веры евангельской, Российского Союза Евангельских христиан-баптистов, Всесоюзного Содружества Евангельских Христиан. Также в рабочей группе принимают участие представители Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви Московского Патриархата, Римско-Католической Церкви в России, ответственные сотрудники Администрации Президента РФ и Правительства Москвы, Международного союза немецкой культуры.

Источник: protestant.ru