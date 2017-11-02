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Выставка Донецкого (ДНР) краеведческого музея будет представлена на слете юнармейского движения во Владимире (РФ)  

3-4 ноября в городе Владимир (РФ) пройдет слет участников юнармейского движения, организованный администрацией Владимирской области и региональным штабом Всероссийского движения «Юнармия» Владимирской области. 

 

В рамках проведения регионального слета состоятся мероприятия с участием представителей Донецкой Народной Республики: — заседание международного круглого стола; — общественный митинг на площади Победы во Владимире; — награждение и выступления юнармейцев области и подведение итогов реализации международного общественно-патриотического проекта «Молодая гвардия шагает по стране. Живите за нас!». Также во Владимирском академическом областном театре драмы состоится открытие выставки «Республика молодая», представленной Донецким республиканским краеведческим музеем. Данная выставка рассказывает о знаменательных событиях, которые объединяют всех жителей молодой Республики. 

Источник: Официальный сайт Донецкой Народной Республики

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Категория: Новости / В мире

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Выставка Донецкого (ДНР) краеведческого музея будет представлена на слете юнармейского движения во Владимире (РФ)  