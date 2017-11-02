Российские исполнители выступят в Луганске

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Российские исполнители Авраам Руссо, Лада Дэнс и Юрий Кононов выступят на праздничном концерте по случаю Дню народного единства, который состоится 5 ноября в луганском Дворце культуры им. В. Ленина. Об этом сообщили в Министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР.

Концерт начнется 5 ноября в 17.00. Вход будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить 3 ноября с 13 часов в кассах Луганской академической филармонии по адресу: Луганск, ул. Ленина, 23.

«Вместе отметить праздник единения приглашаются все жители и гости столицы Республики, в том числе проживающие на временно подконтрольной Украине территории», – отметили в Минкульте.

Напомним, и. о. Министра Совета Министров ЛНР Наталья Хоршева сообщила, что согласно Трудовому кодексу Луганской Народной Республики, День народного единства, который отмечается 4 ноября, является нерабочим праздничным днем.

Источник: Пресс-служба Совета Министров Луганской Народной Республики