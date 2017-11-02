Сазонов Иван Терентьевич отличился в трехдневном бою под Клястицами в 1812 году

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Сазоновы — потомственный дворянский род, восходящий ко второй половине XVII века. По Грамоте Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, Бориса Сазонова, за многую в 1654—1662 службу, пожаловали вотчиною.

Род Сазоновых внесён в VI, II и III части родовые книги Московской, Пензенской, Рязанской, Симбирской, Тамбовской и Тульской губерний.

Род связан кровными узами со многими известными дворянскими фамилиями: Нейдгартами, Фредериксами и другими.

Усадьба в селе Малая Талинка Тамбовского уезда находилась в 16 верстах от Тамбова в чудесном природном окружении на самом краю соснового леса. Пруд и русло небольшой речушки делило село на равные части. Старожилы считали, что названия мест произошли от произраставшего в низине кустарника — тальника, талого куста. С давних пор село имело свой деревянный храм, основание которого относилось к 1785 году. Непосредственно при церкви находилось сельское кладбище.

В конце XVIII века благоустройством имения занимался Иван Терентьевич Сазонов Старое деревянное здание храма в селе Малая Талинка он передал в село Калаис, а на том же месте построил новую каменную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

Сазонов Иван Терентьевич (1755, Тамбовская губерния. В 1823, там же), генерал-лейтенант (1812). Из дворянского рода. Службу начал в 1770 года рядовым в Орловском пехотном полку, через несколько дней был произведен в сержанты. В 1772 г получил чин прапорщика. Участник русско-турецкой войны 1768—1774. В 1775—1778 сражался на Северном Кавказе. В 1782 переведен поручиком в Лейб-гренадерский полк, с 1788 г командир батальона. Принимал участие в военных действиях во время русско-шведской войны 1788-1790. При Павле 1 сначала в 1797 произведен в полковники, а с 1798 неожиданно уволен в отставку. В 1801 вернулся в армию, получив назначение шефом Тамбовского гарнизонного батальона. В 1803 произведен в генерал-майоры и назначен шефом Невского пехотного полка. В кампанию 1806 его полк находился в резерве в Восточной Пруссии. Отличился во время русско-шведской войны 1808—1809, где командовал бригадой 21-й дивизии и колонной в корпусе ген. князя П.И. Багратиона. С 1810 начальник 14-й пехотной дивизии. Во время Отечественной войны 1812 его дивизия воевала в составе 1-го пехотного корпуса ген. П.Х. Витгенштейна.Из воспоминаний Сазонова Ивана Терентьевича : « В боях при Клястицах, левый берег Нищи, где неприятельские батареи будучи прикрыты строениями селения Клястицы, поддерживали стрелков своих и препятствовали нам в переправе.

Между тем предвидя сие уже прежде и желая щадить по возможности храбрые войска, приказал я заблаговременно Генерал-Майорам Балку и Кульневу выстроить кавалерию на левом фланге к реке Нище несколько повыше Клястиц, а начальнику Инженеров Полковнику Графу Сиверсу приступить, по неимению в сем месте бродов, к построению моста. Неприятель у видя сие, страшась атаки на правый его фланг, начал с выгодной своей позиции отступать, а стрелки наши будучи поддерживаемы сильным огнем батарей Подполковников Мурузи и Байкова, бросились на штыки в местечко Клястицы. Тщетно неприятель жег находящийся на сем месте мост; храбрые наши стрелки пробежали сквозь пламя горящего моста, имея впереди себя Павловских гренадер и завладели местечком.

Для удержания сего местечка, приказал я тотчас всей пехоте двинуться вперед; а Ямбургскому драгунскому полку и двум орудиям легкой роты Подполковника Байкова, перейти реку Нищу в самом селении в брод, что они благополучно выполнили хотя и с большим трудом; пехота проходила через сожженную деревню и горящий мост. Неприятель, который прикрывал отступление свое от времени до времени несколькими пушечными выстрелами из прикрытых кавалериею пушек, с того времени продолжал отступление свое по дороге к Полоцку, оставляя пленных и большую часть своего обоза.» В сражении при Полоцке в авг. 1812 командовал 2-й линией корпуса и почти всей кавалерией. При штурме Полоцка Сазонов заставил капитулировать 3-й хорватский полк, а затем одним из первых ворвался в город. Отличился в разгроме баварских войск при Глубоком и в сражении при Чашниках. В конце окт. 1812 заболел и оставил армию. После окончания войны состоял по армии.

В конце октября 1812 года Сазонов серьёзно заболел. 1 января 1813 года снят с дивизионных начальников с определением состоять по армии и был исключен из её рядов лишь после кончины. Умер И. Т. Сазонов 9 марта 1823 года в своём имении в селе Малая Талинка Тамбовского уезда.Дети Сазонова Ивана Терентьевича: Николай, Пётр, Михаил, Елизавета, Мария.

Награды Сазонова Ивана Терентьевича Орден Святой Анны 1-й степени. Орден Святого Владимира 2-й степени бол. кр. за штурм Полоцка. Орден Святого Георгия 4-го класса (26 ноября 1802 года) «За беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах.» Золотая шпага «за храбрость» с алмазами за Бой под Чашниками.

Источник. Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX в. Рос. Архив, 1996. — С. 545—546. — [Т.] VII.

Источник: Подготовил статью Полоцкий краевед Андрей Буховецкий