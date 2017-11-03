Дмитрий Медведев возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма в Ташкенте

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Монумент независимости и гуманизма расположен на главной площади Ташкента – площади Независимости (Мустакиллик). Монумент состоит из двух частей: памятника Независимости и памятника Счастливой матери. Памятник Независимости возведён в 1992 году по проекту скульптора Николая Томского и представляет собой украшенную орнаментальным узором металлическую сферу, на которой изображена карта Узбекистана.

В 2006 году памятник Независимости был дополнен созданным скульптором Ильхомом Джаббаровым памятником Счастливой матери, который изображает женщину, держащую на руках ребёнка.