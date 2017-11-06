Трамп: торговля между США и Японией «нечестная» и «не открытая»

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Как заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего визита в Токио, торговля между США и Японией не является «честной и открытой». Об этом информирует «Газета.RU» со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, Япония в последнее время выигрывает в торговле с США, поскольку в стране продается очень мало американских машин, и предложил японским производителям автомобилей собирать машины в США, а также строить заводы на американской территории, а не экспортировать свои автомобили в страну.

Источник: http://kapital-rus.ru/news/349581-tramp_torgovlya_mejdu_ssha_i_yaponiei_nechestnaya_i_ne_otkrytaya/