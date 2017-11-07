Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело  в связи новыми фактами массированных артиллерийских обстрелов украинскими силовиками гражданского населения

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в связи новыми фактами массированных артиллерийских обстрелов украинскими силовиками гражданского населения Донецка из установок «Град». В результате этих действий украинских ВС, совершивших тяжкое военное преступление, пострадали несколько детей, один из которых погиб. Кроме того, под огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, что Следственный комитет расследует указанные преступления, руководствуясь как нормами международного права, так и российского законодательства, позволяющего привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления за пределами нашей страны, в случае, если они не понесли за это наказание.

В ходе расследования этого преступления против гражданского населения, так же как и в других случаях обстрела мирных жителей, будут установлены не только те, кто непосредственно исполнял преступные приказы, но и должностные лица, которые их отдавали. Десятки военнослужащих уже установлены и являются фигурантами ранее возбужденных уголовных дел. Российские следователи примут все возможные меры, чтобы они понесли заслуженное наказание.

Источник: СК РФ