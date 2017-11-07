Наталья Касперская заявила о необходимости выработать единый подход к обеспечению информационной безопасности систем «умных городов»

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Президент группы компаний (ГК) InfoWatch Наталья Касперская приняла участие в пленарной программе IV саммита Arab Future Cities Summit Dubai (AFCS Dubai) 2017, который прошел 30 и 31 октября в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В рамках панельной дискуссии глава InfoWatch рассказала о существующих угрозах информационной безопасности в связи с глобальным развитием интернета вещей (IoT) и индустриального интернета вещей (IIoT), а также о проектировании архитектуры системы «умных городов» с учетом необходимости предупреждения внутренних и внешних атак на них.

В своем выступлении Наталья Касперская отметила, что новые технологии появляются быстрее, чем системы их защиты. Обеспечить безопасность каждого устройства, программного обеспечения или системы невозможно, поэтому подходить к развитию «умных городов» на их основе следует со всеми мерами предосторожности, подчеркнула президент ГК InfoWatch.

«Основная проблема заключается в том, что разработчики IoT не задумываются об уязвимости своих устройств, а эксперты в области информационной безопасности не разбираются в работе аппаратной части подобных продуктов, — заметила глава InfoWatch Наталья Касперская. — Решением может стать полноправное участие специалистов по информационной безопасности во время создания нового устройства или системы. В рамках обеспечения безопасности „умных городов“ к этому процессу должны активно подключаться и представители власти».

Президент ГК InfoWatch также напомнила о необходимости международной стандартизации и фундаментального регулирования вопросов информационной безопасности IoT и IIoT.

«Выработка единого подхода к обеспечению информационной безопасности и персональных устройств, и „умных городов“ позволит предупреждать такие вирусные атаки, как NotPetya и WannaCry, — отметила Наталья Касперская. — Защита каждого элемента инфраструктуры с использованием всех существующих технологий безопасности сделает возможным создание защищенных и комфортных городов будущего».

В ходе саммита министр развития инфраструктуры ОАЭ, доктор Абдулла Белхаиф Аль-Нуайми (Abdullah Belhaif AlNuaimi) посетил стенд ГК InfoWatch и ознакомился с локализованным для ближневосточного региона продуктовым портфелем компании.

В рамках выставочной части AFCS Dubai 2017 были представлены решения для предотвращения внутренних угроз информационной безопасности «умных систем» для малого и среднего бизнеса (InfoWatch Person Monitor), средних и крупных предприятий (InfoWatch Traffic Monitor), а также программно-аппаратный комплекс «Тайгафон» для контроля использования смартфонов в рабочей среде. В числе других решений продуктового портфеля компании была продемонстрирована комплексная система автоматической защиты веб-ресурсов InfoWatch Attack Killer. Отдельное внимание было уделено возможностям комплекса услуг и решений для защиты автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП) InfoWatch ASAP.

Источник: Группа компаний InfoWatch