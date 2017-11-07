В мире отмечают 100-летие Октябрьской революции

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В годовщину 100-летия Октябрьской революции в эфире радио Sputnik политолог, член оргкомитета московского экономического форума, член экспертного центра Всемирного русского народного собора Маринэ Восканян рассказала, каковы последствия революции и насколько популярны левые идеи в мире сегодня.

«Каждый человек может давать оценку Октябрьской революции в зависимости от своих политических позиций. Но неоспоримый факт – это одно из главных событий XX века, которое определило ход истории. Отрицать мировое влияние революции нельзя. ЕЕ столетие не осталось незамеченным нигде, об этом пишут и говорят во всем мире. В отношении к революции, как к механизму решения социальных противоречий, не может быть единства. Есть те, кто считает, что это было неизбежно и оправдано. Другие считают, что противоречия в обществе были уже настолько глубоки, был кризис, позитивного выхода быть не могло, тем не менее, цена выхода из кризиса была велика. Существенно отличаются дискуссии о революции у нас в стране и за рубежом. Для иностранных экспертов и политиков – это абстрактность, некое событие, которое имело дальнейшее геополитическое значение, влияние на расклады политических сил в мире. Для России, безусловно, на повестке дня тяжелый вопрос, это событие прошло по миллионам человеческих жизней, гражданская война. Для России события тех лет останутся огромной трагедией, поэтому продолжаются дискуссии, кто виноват, могло ли быть иначе. В России это по-прежнему часть семейной истории, 100 лет с этой точки зрения – очень мало, вопрос нескольких поколений. Большинство людей имели возможность услышать рассказы от своих бабушек и дедушек, это все очень личное. Но рассматривать роль в истории с такой позиции бесперспективно. В момент, когда Советский союз имел потенциал, имел распространение в мире, страна являлась ориентиром для всех левых движений. Советский союз был маяком. С распадом все пошло иначе, во многих странах левые силы потеряли влияние, в ряде стран сохранилась социалистическая система. В целом, левые силы потеряли в весе. Для жителей многих стран, которые были социалистические, переход к рынку оказался достаточно тяжелым. Восточная Европа приняла независимость от старшего собрата с энтузиазмом. Но уровень жизни там, перспективы печальны. Множество исследований показывают, что Болгария, Польша достигнут уровня жизни и социальных благ развитых стран Запада, как Германии, через десятки лет. На фоне той информационной войны, которая ведется против России в западных СМИ, какое бы отношение к революции в России не высказывалось, это будет поводом для нападок и обвинений. Россия широко не празднует дату 100-летия революции, это день памяти, не праздник. В СМИ это подается так, что Россия показывает неконсервативное лицо, ассоциирует себя с царизмом, демонстрирует тоталитаризм. Если бы мы праздновали, то, якобы, объявляли бы себя наследниками Советского союза и снова проявляли агрессию», – считает эксперт.

По ее словам, современные европейские государства очень многому научились у Советского союза.

«Левые партии есть в Европе. Если мы называем не только коммунистические партии, то есть считаем левыми и социал-демократов. В послевоенное время в большом количестве стран они находились у власти и сформировали общество, социальные экономические правила Европы. Социализма по каким-то признакам в Европе гораздо больше, чем у нас. В последние годы социальное государство начинает разрушаться, сжиматься. Это было построено во многом потому, что существовал СССР. Когда рядом мощное социалистическое государство, надо прислушиваться к голосам левых движений. Европе пришлось пойти на уступки и построение социального государства просто потому, что если этого не делать, не искать общего языка с рабочим классом, с населением, можно получить что-то в формате неконтролируемого взрыва. Как это выглядит, все видели в Советском союзе. Капиталистическим обществам Запада было совершенно не нужно, чтобы где-то вновь были такие попытки. Было проще искать компромиссы. Европейцам во многом удалось это, но дальше социал-демократические достижения стали размываться по двум причинам. Первое, это капитализм, который развивается в либеральную сторону, растет неравенство. Второе, левая повестка, начиная с 60-х годов, изменилась. Для нас левая идея – это набор одних ценностей, идей, в Европе это означает совершенно другое. Советский союз к середине ХХ века представлял собой сильное государство, развивал социализм, как государственную систему. Левая идея стала трансформироваться. В основе изначально лежала идея освобождения от эксплуатации, от угнетения. Мы социализм представляем в образе Советского союза. Для нас это в первую очередь социальное государство, гарантированные рабочие места, доступность социальных благ. Повестка освобождения менее актуальна. Европейцы пошли по пути свободы человека. Рабочий класс угнетают не только капиталисты, на самом деле человека угнетает даже традиционные общественные институты. На языке европейских левых – это эмансипационная повестка. В процессе реализации во многих случаях она не актуальна. Базовые права давно получены, во многом благодаря СССР. Сейчас это гипертрофированные неразумные формы. Либеральный капитализм эту повестку у левых забрал и вобрал в себя, это больше не эксклюзив. В результате настроения людей катализируются в поддержку правых партий. Левое движение отмирает. Идеи построения общества социальной справедливости не могут умереть. Если левые силы хотят сохраниться, не хотят потерять избирателей, им придется серьезно трансформироваться, искать новые ответы. Как показали последние выборы, та позиция, которая у них сейчас, не является для многих избирателей привлекательной. Современная политическая координатная сетка все меньше отвечает запросам людей, интересы людей не содержит ни одна повестка. Вопросы социальной справедливости по-прежнему волнуют, неравенство растет, ответов никто не дает. Процесс имущественного расслоения растет. Запрос на построение общества социальной справедливости будет оставаться, эту повестку могут взять себе национально-консервативные силы», – считает эксперт.