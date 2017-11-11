В моду вернулась скромность

/В мире/

Голые ноги, пупки и глубокие декольте теперь можно считать пережитком прошлого. Женщины больше не хотят прилюдно раздеваться, чтобы привлечь внимание мужчин. Феминистки победили, и на ведущих мировых подиумах появились платья в пол, свитера с высоким горлом и брючные костюмы. Теперь икона стиля не Ким Кардашьян, а Кейт Миддлтон.

Когда-то мини-юбка была одним из феминистских лозунгов: раз я независимая женщина, значит могу позволить себе выглядеть так, как мне хочется. Теперь свою свободу и право на уважение женщины как личности барышни демонстрируют через длинный подол и строгие блузки. И это вполне логично.

Образованной и привлекательной женщине не нужно прилюдно оголяться, чтобы на нее обратили внимание, ведь в современном мире ее ценят за интеллект, душевные качества и чувство юмора, а длинные ноги и упругие ягодицы становятся лишь приятным дополнением.

Тренд на скромность отражает еще одно настроение в обществе — желание женщин ощущать себя в безопасности. Когда десятки СМИ наперебой публикуют материалы, рассказывающие о постоянных домогательствах даже на рабочем месте, женщина всерьез задумывается, а не пересмотреть ли ей свой гардероб? Кроп-топы, колготки в сетку и глубокие декольте, которые были на пике популярности несколько последних сезонов подряд, теперь стали уместны только в спальне.

Еще несколько лет назад стиль сестер Кардашьян, Майли Сайрус, Джиджи и Беллы Хадид казался настолько интересным, смелым и новым, что каждая модница старалась позаимствовать хотя бы частичку их образов. Так на улицах стали появляться девушки, которые без стеснения ходили в майках, полностью оголяющих живот, надевали мини-платья и шорты с ботфортами и разбавляли лук колготками в черную сетку — как раз теми, которые мы привыкли видеть на актрисах, играющих в кино женщин легкого поведения.

Прилюдно раздеваться стало настолько популярным, что в моду вошли вещи из категории нижнего белья: топы из шелка с глубоким декольте, укороченные кроп-топы (аналог консервативной модели бюстгальтера), бельевые платья с кружевом, внешне напоминающие ночную сорочку. В результате новые модницы уничтожили те самые составляющие женского образа, способные вызывать у мужчин фантазии и желание узнать, что же скрывается под элегантным платьем. Взамен они предложили женщинам самим сдать все пароли и явки, и те послушались.

Так из-под блуз стал аккуратно выглядывать кружевной бюстгалтер (производители нижнего белья активно культивировали такой вариант носки изделия), а полностью оценить ноги можно было благодаря разрезу на юбке, едва не доходящему до трусов.

Но тренды в фэшн-индустрии цикличны: если сначала в моде обнаженные тела, на смену им обязательна должна прийти полная противоположность — скромность.

Теперь иконами стиля стали Кейт Миддлтон и Виктория Бекхэм — женщины, которым удается выглядеть красиво и при этом прилично.

В новом сезоне господствует скромность

Дома моды с мировым именем тенденцию активно поддерживают.

Источник: https://subscribe.ru/digest/style/liter/n119971028.html