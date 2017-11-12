Войска ВСУ в Донбассе возглавил бывший российский контрактник

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Генерал-лейтенант Михаил Забродский назначен новым командующим частей Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом сообщил изданию LIGA.net представитель украинского оборонного ведомства Андрей Лысенко.

Как уточняется, назначение состоялось в рамках плановой ротации. До этого момента Забродский командовал десантно-штурмовыми войсками (бывшие ВДВ).

Забродский родился в 1973 году в Днепропетровске. В 1994 г. он окончил Санкт-Петербургскую Военно-космическую академию им. Можайского, после чего 5 лет отслужил по контракту в российской армии.

Отучившись в Колледже командования армии и объединенного командования начальников штабов в США, вернулся на Украину, где возглавил 95-ю отдельную аэромобильную бригаду. Командовал украинским контингентом в Косово. В марте 2015 был назначен командующим десантных частей ВСУ. За заслуги во ходе конфликта в Донбассе получил звание Героя Украины.

Источник: https://ruposters.ru/news/09-11-2017/voiska-vozglavil-rossiiskii-kontraktnik