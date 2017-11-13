Сейсмолог назвал причину массовых жертв и разрушений в Иране после землетрясений

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В общей сложности погибли более 220 человек, около 500 ранены.

В ночь на 13 ноября на ирано-иракской границе произошло мощное землетрясение. В общей сложности погибли более 220 человек, около 500 ранены. В Иране без крова остались 70 тысяч человек.

Директор Камчатского филиала геофизической службы РАН Данила Чебров объяснил причины массовости жертв и разрушений, а также рассказал, как в будущем этот регион сможет избежать таких последствий.

"Магнитуда этого землетрясения – 7,3 балла. Масштаб разрушений характерен для такого, но очаг залегал не очень глубоко и в этом районе высокая плотность населения. Поэтому оно хорошо ощущалось, затронуто большое количество населения", – сказал он.

Специалист добавил, что заранее прогнозировать такие катаклизмы – сложная научная задача.

"Прогноз землетрясений – это сложная научная задача. Здесь есть как успехи, так и неудачи. Задача краткосрочного сейсмического прогноза пока далека от решения. Пока невозможно даже сказать, будет ли в ближайший месяц землетрясение. Но, что касается среднесрочного (прогнозирования) – успехов уже больше. Что касается долгосрочного, мы имеем большие успехи. Можно сказать, что мы знаем, где и когда на планете происходят землетрясения. Поэтому сейчас мало кто возьмется сказать, где, когда и какой силы произойдет землетрясение", – отметил Чебров.

Источник: http://ren.tv/novosti/2017-11-13/seysmolog-nazval-prichinu-massovyh-zhertv-i-razrusheniy-v-irane-posle