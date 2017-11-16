Армения может вернуть пять из семи оккупированных территорий вокруг Арцаха…

Раскрыть детали переговоров с Баку глава армянского МИДа отказался. «В противном случае переговоры провалятся», — объяснил он.

Это сигнализирует о смягчении позиции Армении, которая никак не комментировала возможность передать Азербайджану часть территорий в районе карабахского конфликта после событий так называемой «4-дневной войны» в апреле прошлого года.

После войны 1991-1994 годов, в результате которой появилась самопровозглашенная Нагорно-карабахская республика (НКР), конфликт остается в тлеющем состоянии, периодически обостряясь. Последняя эскалация произошла в прошлом апреле — самая ожесточенная с 1994 года. «4-дневная война» унесла жизни более 100 человек.

Впрочем, в тот же день Налбандян повторил и более привычную для современного состояния карабахских переговоров угрозу: если Азербайджан решит возобновить войну в регионе, Армения признает НКР. «Это будет означать конец переговоров со всеми последствиями», — добавил глава МИД Армении.

Как рассказал «Газете.Ru» Зураб Кананчев, сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН, заявление Еревана стоит расценивать как пробный шар: важно то, что Азербайджан сможет предложить взамен.

«Территории, которые возможно будут переданы — это районы вокруг Нагорного Карабаха, статус которых сейчас является зоной безопасности», — объясняет Кананчев.

Речь идет о семи азербайджанских районах, захваченных в ходе конфликта 1991-1994 годов. Это Физулинский, Агдамский, Джебраильский, Зангеланский, Кубатлинский и Кельбаджарский районы, а часть Лачинского района.

Все они упоминаются в так называемых Мадридских принципах, которые были согласованы Ереваном и Баку в 2007 году, рассказал «Газете.Ru» источник, близкий к руководству НКР. По этим данным, сейчас речь идет, прежде всего, о передаче Агдамского района.

Над тем, чтобы подтолкнуть Армению и Азербайджан к взаимным уступкам и сближению в рамках уже подписанных Мадридских соглашений, официальная Москва работает не первый год. Спустя две недели после «4-дневной войны», например, в Ереван с этой целью прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров.Источники «Газеты.Ru», близкие к российскому руководству, рассказывали, что дипломат уже тогда пытался уговорить президента страны Сержа Саргсяна передать пять из семи вышеупомянутых районов Азербайджану.

Тогда же на улицы Еревана вышли демонстранты, которые выступали против так называемого «плана Лаврова» по карабахскому урегулированию. По мнению Кананчева, сегодня армянские националисты не менее критично смотрят на перспективы территориальных уступок Баку.

«Нужно понять: согласованы ли такие заявления со стороны представителей Армении с Саргсяном и не являются ли они обычным «вбросом», — рассуждает собеседник «Газеты.Ru». — Подобные разговоры могут привести, в первую очередь, к осложнению внутриполитической ситуации в самой Армении. Важно понять, как это примет общественность».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев до сих пор придерживался подхода к вопросу о Карабахе с «позиции сильного».

«Не только Нагорный Карабах, но и нынешняя территория Армении являются историческими азербайджанскими землями, — заявлял он в прошлом июле. — Нельзя сегодня сравнивать слабую Армению с сильным Азербайджаном». Апрельская эскалация 2016 года в азербайджанском обществе считается однозначным военным успехом.

По мнению эксперта, реакция Азербайджана на заявление Армении может быть любой: от сдержанной до эмоциональной, так как речь о возможной передачи территорий поднималась неоднократно. «Опасаться стоит того, что «горячие головы» могут принять это решение за результат апрельских военных столкновений. Любой самый плохой мир лучше хорошей войны», — резюмировал Кананчев.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев, в свою очередь, полагает, что заявлять о передаче возможных территорий должна сама НКР, а не официальный Ереван. «Пока речь идет только о желании, трудно представить практическую сторону этого вопроса», — отмечает собеседник «Газеты.Ru».

По мнению эксперта, на данный момент немало территорий тех семи районов, о которых идет речь в Мадридских соглашениях, имеют стратегическое значение для НКР. «Те направления, которые представляют опасность, переданы не будут. За любой передачей территорий следует перенос линии фронта. Если Армения отойдет от линии разграничения, то велика вероятность начала боевых действий со стороны Азербайджана», — рассуждает Евсеев.