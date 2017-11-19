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В военной базе в Армении началось психологическое обследование молодого пополнения

Военнослужащие, прибывающие в российскую военную базу Южного военного округа (ЮВО), дислоцированную в Армении проходят индивидуальную и комплексную психологическую проверку.

Военные психологи российского соединения проводят с вновь прибывшими военнослужащими из воинских частей и учебных центров тестирование и психологическое обследование с использованием современного оборудования, психологических тестов и бесед.

По результатам тестирования будет вынесено заключение и выдан допуск каждому военнослужащему для службы с оружием на сторожевых постах, несении боевого дежурства в дежурной смене соединения противовоздушной обороны, несущего службу в единой системе ПВО стран СНГ.

Военными психологами соединения ведется отбор военнослужащих для службы по контракту, прошедших первичное психологическое изучение и желающих проходить службу за границей.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / В мире

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