Эксперт: когда на пике цены идет такой ажиотаж, расти очень трудно

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Bitcoin вновь обновил рекорд и превысил 8 тысяч долларов.

Стоимость Bitcoin на одной из бирж впервые превысила 8000 долларов. Затем валюта вновь перешла к снижению. Подорожание связывают с планами Чикагской товарной биржи запустить тестирование криптовалютных фьючерсов. Еще одна причина роста, по мнению экспертов, в том, что в последнее время на рынке ходят слухи о скором приходе крупных институциональных инвесторов. Приход банков и инвесторов на рынок криптовалют абсолютно не значит, что тема будет долгосрочной и растущей, рассказал в эфире радио Sputnik аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский.

«Серьезные инвесторы готовы вкладывать большие деньги в Bitcoin, потому что за эту тему взялись большие компании, которые ее раскручивают. Весной этого года стали выходить первые инвестиционные обзоры от банков Goldman Sachs, Merrill Lynch, от значимых громких имен, которые пытались прогнозировать курс криптовалют. Уже тогда было понятно, эту тему начнут интегрировать в классические финансы, в классические инвестиционные банки. Отсюда и идет весь рост Bitcoin. Заработок на криптовалюте зависит от стратегии, логики инвестиции. Если вы занимаетесь краткосрочными спекуляциями, вы потеряете на чем угодно. Человек сегодня не в состоянии ориентироваться в огромном количестве данных. Если вы долгосрочный инвестор, который верит в технологию, в концепцию, вас не должны волновать полеты +/- 20%, рынок молодой, для него это нормально. Вы вкладываете, чтобы через много лет получить прибыль. Приход банков и инвесторов абсолютно не значит, что тема криптовалют будет долгосрочной и растущей. Это может значить, что криптовалюта скоро лопнет. В начале 2000-х годов был рынок доткомов, аналогичный бум среди интернет компаний. Интернет бурно развивался, компания, которая заводила сайт и выдвигала бизнес идею, могла привлекать огромные инвестиции. Пузырь лопнул, но его точно так же раскручивало инвестбанковское сообщество. Что у них на уме, может сказать только телепат. Здесь ведется серьезная игра, под ее начало подняли цену. Думаю, какое-то время цена будет стоять на месте. Если большие люди взялись за это дело, надо следить за новостным фоном, что они говорят, думают. Раньше были одни факторы изменения цены, сейчас приходят другие. Тема Bitcoin сильно раздута, на рынке истерия. Когда на пике цены идет такой ажиотаж, расти очень трудно», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/