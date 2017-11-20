Итальянские журналисты опубликовали признания грузинских снайперов, стрелявших на киевском Майдане

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Итальянское издание Gli Occhi Della Guerra представило фильм-расследование о том, как иностранные снайперы повлияли на ход государственного переворота на Украине в 2014 году.

В фильме показаны три человека из Македонии, которые говорят по-грузински и утверждают, что они входили в иностранные отряды и получали приказы стрелять по правоохранительным органам и протестующим на киевской площади независимости.

По словам гостей эфира, представившихся как Коба Нергадзе и Квартескелия Залоги, к провокации имеет отношение экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Участник программы рассказал, что сначала они получили приказ стрелять по милиционерам, а затем - по оппозиции. Один из интервьюриуемых заверяет, что это было воспринято, как провокация, и огонь по митингующим не был открыт.

"Нашей задачей было организовать провокацию, чтобы заставить милицию атаковать толпу. Мы прибыли самолётом 15 января, мне дали мой паспорт и ещё один, с моим фото, но с другими именем и фамилией. Нам выдали по 1 тысяче долларов и пообещали позже ещё 5 тысяч", - пояснил Кваратескелиа, уточнив, что такое предложение сделали 25 людям, из которых 10 согласились.

Координацию действий снайперов осуществлял советник Саакашвили Мамука Мамулашвили, который позже возглавил добровольческий батальон в зоне "антитеррористической операции". Помимо него, бойцам представили гражданина США Брайана Кристофера Бойенджера, экс-офицера 101-й воздушно-десантной дивизии США - он находился в постоянном контакте со снайперами и отдавал им команды от имени Мамулашвили.

За поставки оружия отвечали бывший "сотник евромайдана" Владимир Парасюк и депутат Сергей Пашинский. Именно они вносили винтовки в гостиницу, а 15-16 февраля перебросили группу в консерваторию, принесли сумки с оружием и приказали обороняться от полиции любой ценой, предупредив о риске штурма здания.

Заказчики провокации не делали больших отличий между жертвами стрельбы - по словам снайперов, их задача заключалась в том, чтобы посеять хаос и столкнуть стороны. Помимо граждан Грузии в группе было несколько литовцев, которые вели огонь с верхних этажей гостиницы "Украина". Пострадавшие в ходе стрельбы позже подтверждали, что стрельба велась именно оттуда.

В фильме упоминается беседа главы МИД Эстонии с верховным представителем ЕС по делам внешней политики Кэтрин Эштон, где министр заявил, что и милиционеры, и протестующие были убиты из одного и того же оружия, что косвенно подтверждает версию о провокации.

"По правде говоря, нет причин для преследования меня на основании закона. На основании законодательства моей страны меня не в чем обвинить. Я, в любом случае, солдат, и ничего не боюсь. Даже смерти", - сказал один из участников ленты.

Источник: https://ruposters.ru/news/20-11-2017/italyanskie-zhurnalisti-snaypery