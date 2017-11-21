Плотницкий заявил, что Корнет отстранен от должности, арестов за лжепереворот и шпионаж не будет

Во вторник весь день центр Луганска был оцеплен, со слов местного населения. Очень напряженная обстановка. Идет конфликт между главой ЛНР и руководителем МВД. Не работает местное телевидение и интернет.

На сайте главы ЛНР 21 ноября 2017, в 15:29 по местному времени размещено заявление И.Плотницкого.

Приводим текст заявления без купюр:

«Сегодня в центре Луганска жители города могли видеть большое количество людей в военной форме, заявляющих, что учувствуют в учениях по приказу руководства Министерства внутренних дел ЛНР.

Данная ситуация является продолжением вчерашних кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности Министра внутренних дел. События сегодняшнего дня в очередной раз доказали, что решение было принято верное. Попытки определенных структур Министерства внутренних дел таким способом оспорить решение суда и ходатайство Комитета Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина перешли все границы допустимого.

В свою очередь, уверяю, что заявление Корнета И.А. не имеет никаких оснований и юридической силы. Еще со вчерашнего дня Корнет И.А. законно отстранен от занимаемой должности: есть решение суда, ходатайство от соответствующего комитета Народного Совета. Более того, назначен новый и. о. Министра внутренних дел ЛНР.

В настоящее время следствие ведется, но по другому делу и с другими фигурантами. Оснований для ареста Анастасии Шуркаевой, Ирины Тейцман и Евгения Селиверстова никаких нет, и распоряжений подобного рода назначенный и. о. Министра внутренних дел ЛНР не давал.

Со своей стороны, хочу заверить, что ситуация находится под контролем руководства Луганской Народной Республики и в ближайшее время будет полностью решена. Попытки людей, действующих под влиянием нелегитимного руководства МВД ЛНР, нацелены, прежде всего, на создание социального напряжения в городах Луганской Народной Республики и являются продолжением кадровых изменений, произошедших 20 ноября согласно законодательству Луганской Народной Республики.

Однако их действия не должны являться причиной для паники, и в ближайшее время будут полностью устранены. Сейчас руководство Луганской Народной Республики делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики. Поэтому могу с уверенностью сказать, что попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы.»