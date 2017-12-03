В Беларуси прошёл международный военно-исторический фестиваль юбилейной баталии «Березина 2017»

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205 лет назад между французскими корпусами и русскими армиями во время переправы Наполеона произошла битва на обоих берегах реки Березина, Наполеону удалось избежать полного разгрома, и он отступил.

Военно-исторический фестиваль в Борисовском районе, посвященный сражению, открыли заместитель председателя Минского облисполкома Виктор Сиренко: Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс, участниками мероприятий стали гости из Бельгии, Латвии, Польши, России и Франции.

По приглашению исторических клубов на международном военно-историческом празднике-реконструкции «Березина — 2017», приехали краеведы Андрей и Алексей Буховецкие в город Борисов, там собрались участники реконструкции в одной из школ №13. Братья Буховецкие встретились с Пётром Бабенко из Санкт-Петербурга, координаторам проекта «Памяти предков будем достойны» он приехал с участниками которым не безразлична наша общая история войны 1812 года. 26 ноября рано утром перед началом праздника на Брилевском поле вместе с участниками были сделаны памятные фото. В реконструкции участвовали более 500 человек и 90 лошадей конницы , вместе с артиллерией. На Брилевское поле пошол дождь, туман накрыл Березину. Но не смотря на погоду было много зрителей, из них большую часть составляла молодёжь. Одни из организаторов юбилейной баталии «Березина «2017» были Владимир Успенский и Василий Ворожун вместе с другими организаторами профессионально на высоком уровне устроили баталию на Березине. Можно сказать, что реконструкторы войны 1812 г это настоящие герои нашего времени, они помнят историю той войны. Братья Буховецкие сделали небольшую экскурсию для друзей из Санкт-Петербурга, посетили музей 1812 г в Борисове, также зашли в знаменитую библиотеку им. И.Х. Колодеева. Борисовское собрание материалов по эпохе наполеоновских войн насчитывает более 600 наименований книг по данной теме. Они представлены не только на белорусском и русском языках, есть литература на польском и французском. В коллекции имеются уникальные экспонаты, большинство из которых подарены библиотеке частными коллекционерами . Небольшая экскурсия продолжалась на батареи , где в 1812 года русские войска разгромили группировку наполеоновских войск. В городе Борисове все участники реконструкции ходили в исторических мундирах, костюмах той эпохе. На Березине полоцкие краеведа Андрей и Алексей Буховецкие по традиции зажгли лампаду в память всех погибших солдат.

Из истории известно, заняв Борисов, русские овладели важнейшим стратегическим пунктом — переправой через реку Березина, что фактически закрывало войскам Наполеона путь на запад. Но 23 ноября к Борисову подошли части корпуса Удино. Чичагов, переоценив силы противника, отвел 24 ноября войска из Борисова и отошел на правый берег Березины от Зембина до Уши, взорвав при этом мост.

Армия Наполеона, соединившись с войсками маршалов Удино и Виктора подошла к Березине 26 ноября. Силами 85-90 тыс. чел., из которых лишь 40 тыс. были боеспособными, император решил форсировать Березину у д. Студенка, расположенной в 15 км. вверх по течению от Борисова. Чтобы ввести неприятеля в заблуждение, Наполеон приказал Виктору оставаться у Череи, ложными действиями имитируя прорыв французской севернее Борисова.

Как уже было известно , Чичагов, введенный в заблуждение действиями французов, отвел свои силы на 25 км. южнее Борисова, оставив у брода напротив Студенки небольшой заслон. Утром 26 ноября передовые части корпуса Удино перешли Березину вброд и оттеснили заслон к Стахово, после чего скрытно приступил к возведению переправы.

Одновременно Удино отправил команду саперов южнее Борисова, к д. Ухолоды. Эти саперы стали возводить ложную переправу, стремясь произвести как можно больше шума. К вечеру 27 ноября по двум мостам, построенным у Студенки, переправились главные силы Наполеона (около 20 тыс. боеспособных). 27 ноября на левом берегу войска Витгенштейна (40 тыс. чел.) и передовые отряды главной группировки Кутузова (25 тыс. чел.) окружили в районе Борисова и принудили к сдаче дивизию генерала Л. Партуно (ок. 4 тыс. чел.). 28 ноября на Березине разыгралось сражение: на правом берегу переправившиеся войска маршалов Нея и Удино успешно отразили наступление войск Чичагова, а на левом берегу (у Студенки) войска Виктора, продержались до вечера против войск Витгенштейна, а ночью перешли реку. На левом берегу остались обозы и ок. 40 тыс, отставших солдат, большинство из которых утонуло при переправе или попало в плен. В такой критической ситуации Наполеон продемонстрировал необычайную энергию и высокое полководческое искусство. Он отвлек внимание адмирала П.В. Чичагова устройством ложной переправы южнее Борисова, а сам смог перевести остатки войск по двум наспех наведенным мостам через Березину у Студенки. Но переправа через Березину стала катастрофой для «Великой армии». Она потеряла здесь, по разным подсчетам, от 25 до 40 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. С наступлением темноты французы продолжили переправу. На следующий день большая их часть была захвачена русскими войсками. Французы также оставили на левом берегу остатки обозов и артиллерии. Остатки Великой армии покидали Россию, покидали ее в крайне тяжелых условиях, лишенные обмундирования и продовольствия. Все же Наполеон сумел вывести и сохранить на будущее цвет своего генералитета, большую часть офицерского корпуса и императорской гвардии. Начальник штаба «Великой армии» маршал А. Бертье докладывал императору французов: «Армии более не существует».

Фото: Olivia Photography

Источник: Краевед Андрей Буховецкий