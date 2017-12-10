Удар "арабского кулака": Ливан выступил за введение санкций против США
Глава МИД Ливана Джебран Басиль призвал арабские государства рассмотреть возможность введения ограничительных мер в отношении США из-за позиции Дональда Трампа по Иерусалиму.
Ливан выступил за введение санкций в отношении США. Как заявил глава МИД Ливана Джебран Басиль, арабским странам следует рассмотреть возможность ввести санкции против США, чтобы Вашингтон не переносил свое посольство в Израиле в Иерусалим.
По его словам, арабским странам следует возродить единую политику.
В ходе выступления на экстренном заседании Лиги арабских государств в Каире Басиль отметил, что в отношении США и любого другого государства в вопросе статуса Иерусалима следует применять дипломатические меры вплоть до политических, экономических и финансовых санкций.
Министр также добавил, что необходимо признать Палестину полноценным членом ООН, а Иерусалим - столицей палестинского государства.
Ранее палестинские представители призвали Совет Безопасности ООН принять резолюцию по статусу Иерусалима.
Источник: https://tsargrad.tv/news/udar-arabskogo-kulaka-livan-vystupil-za-vvedenie-sankcij-protiv-ssha_99901