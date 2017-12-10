Удар "арабского кулака": Ливан выступил за введение санкций против США

По его словам, арабским странам следует возродить единую политику.

В ходе выступления на экстренном заседании Лиги арабских государств в Каире Басиль отметил, что в отношении США и любого другого государства в вопросе статуса Иерусалима следует применять дипломатические меры вплоть до политических, экономических и финансовых санкций.

Министр также добавил, что необходимо признать Палестину полноценным членом ООН, а Иерусалим - столицей палестинского государства.

Ранее палестинские представители призвали Совет Безопасности ООН принять резолюцию по статусу Иерусалима.