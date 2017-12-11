Киев отреагировал на запуск Россией пассажирских поездов в обход Украины

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью телеканалу "112" прокомментировал запуск российских поездов дальнего следования в обход соседней страны.

По словам главы ведомства, такой шаг можно только приветствовать, поскольку он "снизит риск терактов".

"Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет, наоборот - снижается риск любых террористических актов", - сказал Омелян.

Согласно данным министерства, в обход территории Украины теперь будут ходить около 60 пассажирских и 30 грузовых рейсов. Окончательно переход на новые пути следования завершился 11 декабря.

Как сообщал Ruposters, в августе в Ростовской и Воронежской областях заработала новая железная дорога, построенная для того, чтобы поезда не следовали по украинской территории.

Источник: https://ruposters.ru/news/11-12-2017/otreagiroval-zapusk-rossiei