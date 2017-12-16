Die Zeit: Интернет «обрушили» не русские хакеры, а студенты США

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Виновниками одной из самых крупных интернет-атак в 2016 году оказались не российские хакеры, как об этом заявлялось в западных СМИ, а обычные студенты из США, пишет немецкое издание Die Zeit.

В октябре прошлого года в мире произошла одна из самых масштабных интернет-атак, когда многие пользователи утратили доступ к различным сайтам. По словам специалистов, всему виной бот-сеть Mirai, которая начала контролировать множество незащищенных бытовых приборов, подключенных к сети. Кроме того, тогда же нападению подверглись серверы американской компании Dyn.

Атаку тогда приписали русским хакерам и зря. Оказалось, что всему виной три американских студента, которые просто хотели заработать денег на популярной онлайн игре Minecraft, пишет RT. На днях они признали свою вину, отметив, что с помощью бот-сети совершали атаки на серверы конкурентов и переманивали их клиентов к себе, на чем прилично заработали.

Однако не так давно их удалось вычислить. По словам виновников, изначально их целью было ни обрушение американской демократии, ни кража политических данных – они просто хотели подзаработать с помощью игры.

Источник: https://politros.com/politic/106162/