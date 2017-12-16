Американский профессор указал, где в 2018 году может начаться Третья мировая война

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Специалист по вопросам обороны и нацбезопасности, профессор Университета Кентукки Роберт Фарли в своей статье в журнале The National Interest назвал 5 регионов, в которых в 2018 году может начаться Третья мировая война.

По его словам, несмотря на снижение напряженности в ряде регионов, таких как Сирия и Ирак, в других частях света ситуация обострилась. В первую очередь Фарли отмечает эскалацию напряженности вокруг КНДР - по мнению профессора, это самый серьезный внешнеполитический кризис современности.

"Успехи Северной Кореи в разработке баллистических ракет вкупе с дипломатической неопытностью администрации Трампа создали необычайно опасную ситуацию", - пишет Фарли. Он уверен, что просчеты Пхеньяна и Вашингтона в этом противостоянии легко могут привести к войне, в которую будут втянуты Китай и Япония.

Вторым по напряженности регионом Фарли называет Тайвань, вокруг которого наращивают военное присутствие КНР и США, обмениваясь взаимными дипломатическими выпадами.

"Отношения, которые требуют предсказуемости и осторожной дипломатии, такие важные игроки, как Китай и США, кажется, готовы отдать на откуп неопределенности, которая может привести к разрушительному конфликту", - поясняет Фарли.

Еще один очаг нестабильности профессор видит в современной Украине. По его словам, постоянные нарушения перемирия на Донбассе, протесты в Киеве и "дикая история" вокруг Михаила Саакашвили ставят под вопрос стабильность работы нынешнего руководства страны.

Среди последствий, к которым может привести крах действующего правительства, Фарли называет приход к власти ультраправых сил и, как следствие, обострение противостояния на юго-востоке. При таком сценарии Москва, по мнению аналитика, может "усилить присутствие на Украине", что способно спровоцировать полномасштабный конфликт России и Запада.

Четверным регионом, где может начаться Третья мировая, профессор считает южный фланг НАТО - в частности, Турцию. По его мнению, сближение Анкары с Москвой и отдаление от стран ЕС и США может привести к значительным изменениям баланса сил в регионе. При этом Фарли отмечает, что ни РФ, ни США, ни Турция не считают войну разумным выходом из сложившейся дипломатической ситуации, однако сдвиг в балансе сил способен повлиять на развитие событий в Сирии, Ираке, Иране, а также на Балканах и на Кавказе.

В последнюю очередь Фарли обращает внимание на напряженность между Саудовской Аравией и Ираном. Профессор подчеркивает, что в регионе и раньше возникали открытые противостояния, однако они не перетекали в мировые войны.

"Однако Эр-Рияд четко дал понять, что готов строить дипломатическую и военную коалицию против Ирана и, возможно, даже включить в нее Израиль. На фоне того, как Россия снова отстаивает свои позиции в регионе, удручающе легко представить себе, как все это перетечет в противостояние сверхдержав", - резюмирует Фарли.

Источник: https://ruposters.ru/news/16-12-2017/professor-ukazal-vozmozhnie-ochagi