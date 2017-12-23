SplashData опубликовала ежегодный рейтинг 100 самых ненадежных паролей

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Компания SplashData опубликовала свой ежегодный рейтинг 100 самых ненадежных паролей года. Для составления рейтинга специалисты проанализировали около пяти миллионов паролей, взломанных в 2017 году. В четвертый раз подряд первое место в рейтинге занимает пароль 123456. На втором месте расположился password («пароль»), а третья позиция досталась 12345678. В этом году пользователи стали массово устанавливать пароли, которые были связаны с киноэпопеей «Звездные войны». Простые пароли позволяют не перегружать голову, рассказал в эфире радио Sputnik врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

«Сейчас только ленивый не требует создания личного кабинета, приглашая в который своего посетителя, покупателя, заявляет о свое значимости. Везде нужны какие-то кабинеты, пароли, логины. Человек начинает от этого дуреть. Количество паролей кратно ситуации его социальной активности. Это подтверждается на государственном уровне. Чтобы открыть сайт Госуслуг, нужен пароль. Это достигает некого абсурда, человек вынужден либо все записывать, опасаясь потерять, либо придумывать что-то попроще, что позволяет не перегружать голову, и без того перегруженную выше всяких возможностей. Мы переходим к тотальной идентификации людей – работают программы по распознаванию лиц, по регистрации номерных знаков автомобилей. Если мы и принимаем решение что-то запаролить, либо количество таких моментов должно быть минимально, либо ни в коем случае не доверяйте системам, придумайте свой пароль. Условно, в огороде вы должны иметь лунку, где записаны на бумажном носителе и подтверждены электронным носителем все механизмы паролей, цифр, паспортов, водительских удостоверений, страховок. Все, что полетело в облако, может пролиться дождем над головой любого из пользователей, бывают ошибки, вирусы. Зачастую мы сами выкапываем для себя ямку», – считает эксперт.

Должен быть разумный баланс в использовании сложных паролей, рассказал в эфире радиоSputnik руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

«Если вы создаете пароль к какому-то внешнему дополнительному сервису, вы принимаете на себя дополнительные риски. Лучше использовать сложные, длинные пароли, но всегда нужно соблюдать баланс. Если вы пользуетесь сервисом, который не критичный, например, зайти посмотреть картинки, ничего страшного, если кто-то попытается его взломать. Какой-то сложный пароль от него запоминать не стоит. Можно завести один стандартный пароль, который вы будете использовать для нескольких сервисов. Есть критичные аккаунты, электронная почта, интернет-банк, для которых строго надо использовать единичные пароли, которые нигде не повторяются. Они должны быть максимально сложными. Исключить слежку со стороны устройств и сервисов практически не возможно. Если заклеиваете камеру, а она иногда нужна, есть микрофон, который практически невозможно заклеить в устройствах, вроде смартфона. Это способ минимизации рисков, но он не гарантирует безопасность. Сейчас все заточено на том, чтобы сервис лучше знал своего клиента. Тогда он сможет продавать больше, более дорогие услуги, услуги партнеров. Сервисы монетизируются с помощью рекламы, а реклама эффективна, когда попадает в цель», – считает эксперт.