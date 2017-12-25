22 декабря 1989 был свергнут Николае Чаушеску

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22 декабря 1989 года был свергнут Николае Чаушеску - последний лидер социалистической Румынии, четверть века шедший «своим путём». На рубеже 1980-х–1990-х годов по Восточной Европе прокатилась череда, так называемых «бархатных революций», в ходе которых бывшие социалистические лидеры стран передавали власть в руки оппозиции. События в Румынии из этого ряда выпадают. Свержение режима Николае Чаушеску получилось кровавым и завершилось казнью бывшего лидера страны. У всех «бархатных революций» были кураторы, рассказала в эфире радио Sputnik политолог, координатор по международной работе Московского экономического форума, член экспертного центра Всемирного русского народного собора Маринэ Восканян.

«Если говорить о всей череде бархатных революций, которые прошли по Восточноевропейским странам в 1989 году, то, конечно, когда сейчас оказались открытыми многие документы, когда многие люди в мемуарах, в интервью рассказали о том, что им известно, конечно можно сказать, что все события во всех странах, где они происходили, имели компонент определённой управляемости. И были силы, которые были заинтересованы в том, чтобы всё прошло именно так. Был момент, когда, фактически Советский союз отказался от этой части социалистического блока. Но, очевидно, что не о какой её самостоятельности речь идти не могла. Она должна была перейти под крыло другого своего куратора. И очевидно, что на Западе были силы, которые в этом заинтересованы. Другое дело, реализация в разных странах происходила по-разному. А события в Румынии были одними из самыми кровавых. В то время, как в других соцстранах на тот момент шли процессы, похожие на некие варианты нашей Перестройки, Чаушеску говорил, что скорее Дунай повернётся в вспять, чем в моей стране будет Перестройка. В этом государстве был лидер, который не хотел идти по пути некого реформирования социалистической системы, которая уже была принята в Советском союзе. И это его ставило в оппозицию даже Москве. Этот параметр сыграл немаловажную роль, что всё в дальнейшем сложилось именно так.