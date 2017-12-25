25 декабря 1979 года СССР ввел войска в Афганистан

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38 лет назад, 25 декабря 1979 года началась война в Афганистане. В этот день начался ввод советских войск в Афганистан. Афганская война – военный конфликт между Ограниченным контингентом советских войск и правительственными силами Афганистана, с одной стороны, и многочисленными вооруженными формированиями афганских моджахедов («душманов»), с другой стороны. О вводе войск СССР просили более 20 раз сами афганцы, рассказала в эфире радио Sputnik эксперт Центра изучения современного Афганистана Наталия Ханова.

«До ввода советских войск в Афганистан в стране уже началась гражданская война, при власти находилась Народная демократическая партия Афганистана, ее положение было нестабильным. Афганское руководство неоднократно обращалось к Советскому союзу о вводе войск, но более 20 раз запрос отклонялся. После того, как США стали активно поддерживать моджахедов, был осуществлен ввод. В Афганистане могли прийти к власти проамериканские силы, а это время гонки вооружений, у Афганистана была прямая, достаточно протяженная граница с СССР, это был бы источник нестабильности, большая угроза. В случае не ввода войск ситуация могла усугубиться. Участие России в сирийских операциях в достаточной мере ограничено. Ситуацию в Афганистане нельзя сводить исключительно к участию Советского союза в военной операции: мы содействовали развитию Афганистана, участвовали в осуществлении крупных экономических проектов, которые Афганистан воспринимает с благодарностью вне зависимости от политических взглядов действующего правительства. В настоящее время ситуация в Афганистане остается хрупкой, кабульский режим не самостоятелен, в значительной степени зависит от поддержки Запада. В 2014 году войска НАТО пытались покинуть Афганистан, свернуть военную миссию. Изначально афганцы приветствовали вывод войск НАТО и передачу ответственности за безопасность афганским силам. Впоследствии стало ясно, что Афганистан не справляется – США вновь расширяет свое участие в боевых операциях. Без силовой поддержки Афганистан не способен отразить нынешние вызовы. Лучше такая поддержка, чем никакой. Есть инициативы по развитию промышленности, но афганская экономика зиждется на нелегальных факторах. Большая проблема сельского хозяйства – опиум выращивать выгоднее, чем легальные культуры. Формально наркопроизводство в Афганистане запрещено, но достаточных усилий, чтобы побороть наркотрафик не предпринимается и не предпринималось. В текущем году наркопроизводство в Афганистане достигло беспрецедентного масштаба, объем увеличился за год на 87%, на территории Афганистана произвели около 9 тысяч тонн опиума. Со стороны НАТО контроля нет, точечные операции начались только в ноябре, когда нельзя было больше игнорировать угрозу. Правительство Афганистана находится под сильным влиянием Запада, внутри правительства нет единства, согласованности. Набирает силу вооруженная оппозиция. Фактически «Талибан» не был побежден, он продолжает существовать с 90-х годов, враг сильный и поддерживаемый извне. Обвинения в сторону России начали звучать в период переговоров с талибами, когда и США, и многие другие страны пытались вовлечь афганскую вооруженную оппозицию в процесс примирения. Россия прилагала усилия, это послужило основанием, чтобы переложить ответственность за ошибки, провалы, неудачи НАТО в Афганистане на внешнюю сторону. Россия участвует по мере возможностей, могла бы участвовать больше. Афганское правительство находится под влиянием сил, заинтересованных в том, чтобы к России относились негативно. Постоянное армейское присутствие США будет означать превращение Афганистана в колонию США. Подобные проекты – страшилка для американских избирателей. Соединенные штаты прилагают усилия, в меньшей степени направленные на долговременные проекты. Исламское государство набирает силу в Афганистане, появились центры подготовки боевиков. Афганистану нужно улучшать взаимоотношения с соседними странами, прежде всего, экономические связи. Есть множество проектов, в которых Афганистан может получать выгоду за транзит. Из-за нестабильной безопасности труднее взаимодействовать. Чтобы был порядок, необходимо, чтобы Афганистан был самостоятельный. Для этого потребуется долговременная помощь», – считает эксперт.