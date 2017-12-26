Русские и сербские ветераны почтили память жертв нацизма в сербском Мемориальном парке "Шумарице"

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Делегации ветеранов "Боевого братства" Москвы, Сербского военного Союза и "Боевого братства" Сербии почтили память жертв немецко-фашистских захватчиков в Мемориальном центре "Шумарице".

"21 октября 1941 года в Крагуеваце, городке в центральной Сербии, немецкие оккупанты расстреляли семь тысяч мирных жителей, в том числе и школьников и учителей. Более шести десятилетий ежегодно в этот день в Мемориальном парке "Шумарице" в Крагуеваце проводится "Большой школьный урок", посвящённый памяти расстрелянных невинных жертв", - рассказал "Ветеранским вестям" председатель Сербского военного Союза Новица Антич.

"Рядом с памятником и захоронением расстрелянных учащихся и преподавателей каждый раз собираются тысячи граждан, чтобы почтить память невинно убиенных сербов", - отметил он. "Всё произошло 21 октября 1941 года, когда немцы в оккупированном Крагуеваце в знак отмщения за 23 убитых своих солдат арестовали более десяти тысяч мужчин и женщин возрастом от 16 до 65 лет", - рассказал руководитель "Боевого братства" Сербии Славолюб Любисавлевич.

"Рано утром фашисты окружили Первую и Вторую гимназию... Более 300 учеников былы выгнаны на место казни, где уже находилось более шести тысяч мирных жителей. Все они были с особым цинизмом и жестокостью казнены..." - поделился ветеран. В памяти навсегда остались слова преподавателя Радовановича, который добровольно направился на казнь вместе со своими учениками: "Мой класс ждёт пули, а никто не шепчет никому. Удивляет ли вас, что я все ещё вместе с ними, я старый преподаватель? Разве я брошу их? А что завтра? Чтобы пальцами указывали на меня? Стреляйте, я продолжаю урок...". "Массовые расстрелы в Кралеве и Крагуеваце - серьёзные военные преступления германского вермахта, совершённые во время оккупации Югославии в октябре 1941 года. При этих наиболее крупных, но далеко не единственных массовых казнях, были расстреляны свыше 7000 заложников, взятых из мирного населения!" - отметил руководитель российской ветеранской делегации в Сербии, замруководителя "Боевого братства" Москвы Вячеслав Калинин.

"Мы обязаны помнить эту трагедию и свято чтить память жертв насилия, чтобы не допустить подобного впредь!" - подчеркнул он.

В апреле 1941 гитлеровская Германия вместе с союзниками Италией и Венгрией без объявления войны напала на Югославию и начала бомбардировать Белград. Всего за несколько недель Югославия была завоёвана. В подчинённой немецкому управлению Сербии к осени обострилась деятельность партизан и четников против сил оккупантов. 10 октября уполномоченный генерального командования в Сербии Франц Бёме отдал приказ расстреливать за каждого убитого немецкого солдата по 100 мирных жителей, за каждого раненого — 50.

13 октября партизанам удалось окружить город Кралево и расположенную в нём 717-ю пехотную дивизию. В ответ она взяла в заложники многочисленных жителей города. Продолжающиеся нападения сербских повстанцев немцы отбивали до 15 октября с трудом и большими потерями. После того, как к вечеру начались бои на улицах города, вермахт расстрелял 300 сербских мирных жителей.

На следующий день немцы начали масштабную акцию возмездия за свои потери в бою за город. Для этого 717-я пехотная дивизия согнала всё мужское население города во двор вагонной фабрики и расстреляла в группах по сто человек. В докладе было отмечено, что за потери 15 октября были расстреляны 1736 мужчин и 19 женщин. Казни продолжились и в последующие дни. По югославским данным в Кралево и окрестностях жертвами расстрелов стали от 7000 до 8000 человек.

Схожим образом вермахт действовал в расположенном севернее Крагуеваце. Вблизи города при стычке с партизанами были убиты 10 немецких солдат и ранены 26. За это 749-й и 727-й пехотные полки под командованием майора Пауля Кёнига собрали первых попавшихся сербских мирных жителей в количестве 2323 человек и расстреляли недалеко от города.

В целом между апрелем и декабрём 1941 немцами было расстреляно от 20 до 30 тысяч сербских мирных жителей в качестве мер по борьбе с партизанами. До конца оккупации бывшей Югославии в 1944 вермахт, по оценкам историков, убил около 80 тысяч заложников.

В рамках визита в Сербию в ноябре-декабре 2017 года русские ветераны приняли участие в праздновании 5-летия Сербского военного Союза, встретились с Командующим Сухопутными войсками Сербии генерал-подполковником Милосавом Симовичем, посетили 63-ю Парашютную бригаду, провели встречи с ветеранами "Боевого братства" Сербии и рядом других ветеранских и православных организаций страны, посетили Музей военной истории оружейного завода "Застава", почтили память жертв нацизма в Мемориальном центре "Шумарице" и советских воинов у памятников в различных городах Сербии, посетили Музей кадетской истории и русское кладбище в Белой Церкви, почтили памятные исторические места и православные комплексы в Нише, Белграде и других городах.

Источник: "Ветеранские вести"