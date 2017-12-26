Visa и Mastercard исключены из российской банковской ассоциации

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Visa и Mastercard были исключены из ассоциации "Финтех", созданной под эгидой ЦБ для развития финансовых технологий, спустя примерно две недели после вступления, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к "Финтеху". По их словам, такое решение было принято, поскольку ассоциация работает над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard – иностранные компании. Сложилась двоякая ситуация, рассказал в эфире радио Sputnik независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

«Если посмотреть со стороны, то это выглядит, с одной стороны, в чём-то даже недружественный жест по отношению к иностранным коллегам, платёжных систем, с другой стороны, как способ защиты потенциальных интересов. Эта организация занимается развитием электронных платёжных систем в России. Она занимается не только тем, что использует какие-то системы, которые уже наработаны в мире, но какие-то свои собственные наработки продают коллегам, которые учувствуют в данной организации. Возможно, здесь Центробанк увидел какую-то боязнь, что технологии, которые сейчас используются в национальной платёжной системе, как-то будут уходить за рубеж, и в дальнейшем, это может использоваться для нанесения экономического ущерба, в виде санкций, каких-то ограничительных мер. Поэтому Центробанк решил их из "Финтеха" исключить», - объяснил экономист.