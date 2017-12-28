В Донецкой Народной Республике начали тестировать сеть 3G

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Мобильный оператор «Феникс» начал тестировать сеть передачи данных по технологии 3G. Об этом сегодня, 28 декабря, в ходе пресс-конференции в Донецке рассказали министр связи ДНР Виктор Яценко и директор ГП «РОС» Андрей Рудниченко. На данный момент сеть доступна в закрытом тестовом режиме — работает только передача данных, а голосовой трафик и SMS пока недоступны, сообщает корреспондент официального сайта Донецкой Народной Республики.

«Вчера вечером мы запустили массовый тест для наших абонентов, которые могут свободно подключиться и начать пользоваться услугами 3G-интернета. Чтобы воспользоваться услугой в тестовом режиме, необходимо иметь подписку на мобильный интернет за 50 рублей в месяц и активированную карту с положительным балансом. Для активации 3G необходимо зайти в личный кабинет или же воспользоваться Telegram-ботом. В скором времени всем абонентам будет произведена рассылка с подробной инструкцией подключения услуги. Сроки окончания тестирования пока неизвестны, поэтому предлагаю нашим гражданам принять участие в тестировании сетей третьего поколения», — подчеркнул Виктор Яценко.

Напомним, в функциональную мобильную сеть «Феникса» было интегрировано оборудование закрывшегося в ДНР оператора 3Mob.

«На данном этапе мы отлаживаем работу сети передачи данных. Предположительно, в феврале следующего года у нас появится возможность предоставлять услугу в полном объеме. Все это стало возможным благодаря работе специалистов компании «Феникс» и Министерства связи ДНР. На сегодняшний день на территории Республики работают 130 базовых станций в Донецке, Макеевке и Горловке», — добавил Андрей Рудниченко.

Стоит отметить, что ценовая политика на пользование услугой 3G-интернета будет на порядок ниже, чем у украинских операторов. На момент тестирования скорость 3G-интернета зависит от местонахождения абонента. Предполагаемая скорость после тестирования составит порядка 16 Mbit/с.

Источник: Официальный сайт Донецкой Народной Республики