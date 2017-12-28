Российская Федерация выделила гуманитарную помощь для восстановления энергосистемы ДНР

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В Донецкую Народную Республику поступил очередной гуманитарный груз из Российской Федерации, предназначенный для восстановления после обстрелов ВСУ устойчивого функционирования энергетической системы ДНР и строительства новых энергообъектов. В этот раз доставлено 18 тонн трансформаторного масла и 3200 изоляторов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР .

«В первой половине 2017 года была завершена Программа второго этапа восстановления объектов электроэнергетики, пострадавших вследствие активных боевых действий. При ее реализации удалось сэкономить часть средств, они как раз и вошли в основу поставок дополнительного оборудования и материалов — т.н. Программа второго этапа восстановления «плюс». Она стартовала в Республике в сентябре текущего года», — рассказал директор Департамента электроэнергетики Министерства угля и энергетики ДНР Павел Попович.

Масло будет применено на трансформаторном оборудовании, а изоляторы предназначены для строительства новой высоковольтной линии 110 кВ «Макеевская — Горловка», которая позволит повысить надежность энергоснабжения Горловки и близлежащих населенных пунктов. Возведение новой ВЛ планируется начать уже во втором квартале 2018 года.

«Это не последний гуманитарный груз из РФ в рамках реализации Программы второго этапа восстановления «плюс». Она, в частности, предусматривает поставку всего оборудования для строительства ВЛ 110 кВ «Макеевская — Горловка», восстановление ячейки на подстанции 110 кВ «Макеевская», от которой и будет запитана новая линия, капитальный ремонт силового трансформатора подстанции 110 кВ «Кондратьевка», поврежденного в ходе боевых действий», — добавил Павел Попович.

Следующий груз из Российской Федерации для энергетиков Республики запланирован уже в начале 2018 года.

Напомним, в рамках оказания гуманитарной помощи со стороны Российской Федерации восстановлено 12 энергетических объектов силами и средствами подрядных организаций, более 80 объектов силами электросетевых компаний ДНР с использованием гуманитарных грузов, пополнен необходимыми материалами и оборудованием аварийный гуманитарный склад Министерства угля и энергетики ДНР.