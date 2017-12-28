Госдеп ответил на слова о размещении российских баз на Кубе и во Вьетнаме

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В Госдепе прокомментировали информацию о российской военной базе у берегов США.

Напомним, ранее в РФ заговорили о возможности восстановления базы на Кубе. Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, к примеру, отметил, что в условиях роста агрессии США этот шаг отвечал бы интересам безопасности. Франц Клинцевич, в свою очередь, уточнил, что речь идёт о комплексной базе ВМФ и Воздушно-космических сил. Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов на этот счёт заявила следующее.

«Я впервые слышу об этом от вас. Тем не менее, меня бы это не удивило…», — отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Хезер Науэрт.

Источник: https://24molnia.com/politika